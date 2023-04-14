Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста c 62 до 64 лет, сообщает BFM TV. Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума по пенсионной реформе.

При этом Конституционный совет отклонил шесть пунктов предлагаемого законопроекта. Речь идет в том числе о пункте, который предусматривает штрафы для предприятий за отказ нанимать граждан старше 55 лет. AFP отмечает, что отклоненные поправки не оказывают сильного влияния на содержание реформы.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов, тогда как для принятия резолюции о недоверии было необходимо 287 голосов.

На фоне массовых протестов, которые не утихают несколько недель подряд, рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до 28%. Тем не менее он надеется запустить пенсионную реформу до конца года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...