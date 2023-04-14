Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста c 62 до 64 лет, сообщает BFM TV. Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума по пенсионной реформе.

При этом Конституционный совет отклонил шесть пунктов предлагаемого законопроекта. Речь идет в том числе о пункте, который предусматривает штрафы для предприятий за отказ нанимать граждан старше 55 лет. AFP отмечает, что отклоненные поправки не оказывают сильного влияния на содержание реформы.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов, тогда как для принятия резолюции о недоверии было необходимо 287 голосов.

На фоне массовых протестов, которые не утихают несколько недель подряд, рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до 28%. Тем не менее он надеется запустить пенсионную реформу до конца года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Лусине Баласян