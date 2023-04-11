Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, 125,3 млрд руб. из которых кредитная организация получила в марте. Также за прошлый месяц Сбербанку удалось выдать розничные кредиты на сумму, превышающую 660 млрд руб. Это максимальный показатель за всю историю банка.
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«Март стал для "Сбера" лучшим месяцем с начала года. Мы выдали более 660 млрд руб., и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате "Сбер" заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%»,— приводятся в пресс-релизе слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Из сокращенных результатов Сбербанка следует, что с начала текущего года портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и превысил 12,6 трлн руб. (+2,3% в марте). Корпоративный кредитный портфель вырос на 4% с начала 2023 года и превысил 19,5 трлн руб. За март корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. (+1,6%).
Чистый процентный доход Сбербанка за три месяца увеличился на 22,4%, до 517,1 млрд руб. (+32.9% в марте). Ускоренный рост в кредитной организации объяснили удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года после повышения ключевой ставки Банком России.
Количество розничных клиентов Сбербанка составило 106,2 млн человек, а юрлиц превысило 3 млн компаний. Сбербанк отмечает, что финансовые результаты достигнуты им без использования послаблений Банка России.
С января по февраль 2023 года Сбербанк заработал 225 млрд руб. чистой прибыли. Герман Греф отмечал, что одним из драйверов роста прибыли стал увеличивающийся рост ипотеки с начала 2023 года. По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб.