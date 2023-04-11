Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, 125,3 млрд руб. из которых кредитная организация получила в марте. Также за прошлый месяц Сбербанку удалось выдать розничные кредиты на сумму, превышающую 660 млрд руб. Это максимальный показатель за всю историю банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Март стал для "Сбера" лучшим месяцем с начала года. Мы выдали более 660 млрд руб., и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате "Сбер" заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%»,— приводятся в пресс-релизе слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Из сокращенных результатов Сбербанка следует, что с начала текущего года портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и превысил 12,6 трлн руб. (+2,3% в марте). Корпоративный кредитный портфель вырос на 4% с начала 2023 года и превысил 19,5 трлн руб. За март корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. (+1,6%).

Чистый процентный доход Сбербанка за три месяца увеличился на 22,4%, до 517,1 млрд руб. (+32.9% в марте). Ускоренный рост в кредитной организации объяснили удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года после повышения ключевой ставки Банком России.

Количество розничных клиентов Сбербанка составило 106,2 млн человек, а юрлиц превысило 3 млн компаний. Сбербанк отмечает, что финансовые результаты достигнуты им без использования послаблений Банка России.

С января по февраль 2023 года Сбербанк заработал 225 млрд руб. чистой прибыли. Герман Греф отмечал, что одним из драйверов роста прибыли стал увеличивающийся рост ипотеки с начала 2023 года. По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб.

Милена Костерева