Глава МИД Венгрии сообщил о продлении соглашения с Россией о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила соглашение с «Газпромом» о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, пребывающий с визитом в Москве. По какой цене будут осуществлять поставки, а также другие подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: @szijjarto.peter.official Петер Сийярто

Фото: @szijjarto.peter.official

«Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через "Турецкий поток"»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Петер Сийярто говорил, что его страна импортирует более 80% газа из России. В августе 2022 года Венгрия и «Газпром» подписали договор о поставке дополнительных объемов газа. В рамках соглашения Венгрия в сентябре и октябре получала 5,8 млн куб. м газа в день. В октябре Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ. Господин Сийярто рассчитывал, что страна согласует дополнительные поставки газа на благоприятных условиях.

Лаура Кеффер