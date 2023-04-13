КХЛ хочет регулировать отъезд российских хоккеистов в Америку и их службу в армии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена разработать правила, которые позволят регулировать отъезд российских игроков в североамериканские лиги, сообщил президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович. Соответствующий пункт совет директоров КХЛ собирается добавить в стратегию развития лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Есмантович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Есмантович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы бы хотели добавить в стратегию КХЛ программы по неотъезду наших игроков в Америку»,— сказал господин Есмантович (цитата по ТАСС). Кроме того, по его словам, в стратегию развития КХЛ будут включены пункты, регулирующие службу хоккеистов в российской армии.

Как отмечает ТАСС, в сезоне-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объединяющей сильнейшие клубы США и Канады, приняли участие 60 россиян — результат, повторяющий сезон-2003/04. Рекордным по этому показателю был сезон-2000/01 (72 россиянина).

В марте 2022 года НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ в связи с событиями на Украине. НХЛ заявила, что исключает любое взаимодействие с КХЛ и ее клубами, равно как и с агентами игроков, которые базируются в России. Как сообщало издание Sport24, это решение фактически означает отказ от признания клубами НХЛ контрактов игроков с командами КХЛ. Это позволит североамериканским клубам заключать контракты с игроками, имеющими контракты с командами КХЛ.

Александр Кислов