FT: забастовки и беспорядки обошлись страховщикам дороже, чем теракты

По данным страховой брокерской компании Howden, на которую ссылается Financial Times, массовые забастовки и беспорядки с 2015 года принесли страховой индустрии убытки в $10 млрд, тогда как теракты, произошедшие с того же года, менее $1 млрд.

По мнению страховой компании, эти цифры отражают, как растущее общественное недовольство, вызванное увеличением стоимости жизни и социального неравенства, повлияло на то, что крупные забастовки, массовые беспорядки и бунты стали происходить гораздо чаще, чем ранее.

Наиболее дорогостоящими для страховщиков стали вызванные ростом цен массовые беспорядки в Чили в 2019 году, в ходе которых были разгромлены многие магазины, аптеки и объекты транспортной инфраструктуры, массовые беспорядки в США в 2020 году, вызванные убийством чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином (позднее его признали виновным и приговорили к 22 годам лишения свободы), и столкновения в ЮАР в 2021 году, вызванные арестом бывшего президента Джейкоба Зумы.

Отмечается, что еще около 20 лет назад, в конце 1990-х — начале 2000-х, большую часть убытков страховщики несли от терактов, крупнейшими из которых стали события 11 сентября 2001 года в США. Теперь же, как отмечает компания, террористы меньше вредят объектам инфраструктуры, но чаще нападают непосредственно на гражданских лиц. Из-за роста убытков от массовых беспорядков страховщики стали повышать расценки возмещений по этой причине. Еще одним серьезным ударом по страховой индустрии стал военный конфликт на Украине, точные убытки от которого, по словам главы Howden Тома Брэдбрука, «еще предстоит подсчитать».

Евгений Хвостик