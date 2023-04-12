Совет федерации одобрил закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Совет федерации на заседании 12 апреля одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета и разрешающий оповещать призывников с помощью электронных повесток. Закон поддержали 163 сенатора, один проголосовал против.

При обсуждении закона с его критикой выступила сенатор Людмила Нарусова. «Облегчение реестра военнослужащих подлежащих призыву или мобилизации нужно делать. Но как всегда эти меры, которые направлены на ограничение прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами. Я уже не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда»,— обратила внимание она.

Госпожа Нарусова также указала, что степень наказания за то, что человек не получил повестку по объективным причинам неадекватна. «Давайте не будем лукавить, мы все понимаем на что этот закон направлен», — сказала сенатор. После этого председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко предложил лишить ее права голоса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко признала, что закон действительно вызвал «много бурных комментариев». «Считаю, что это наша ошибка как законодателей, что мы не сумели обеспечить должную информированность граждан о содержании этого закона»,— отметила она.

По словам госпожи Матвиенко, она внимательно ознакомилась с реакцией на закон в интернете. «То, что закон спонтанный, срочно принятый — это не соответствует действительности. Необходимость в нем назрела давно. Военкоматы оставались одной из немногих структур, неохваченных цифровизацией. После начала специальной военной операции стало очевидно, что работу по цифровизации надо ускорить»,— объяснила она.

Комментируя автоматическую постановку на воинский учет, Валентина Матвиенко заявила, что это не право, а обязанность каждого российского гражданина. При этом она отметила, что вручение повестки не обязательно связано с призывом на военную службу или мобилизацией. «Мы создавали все эти новые форматы, чтобы людям было удобно пользоваться. Это позволит законопослушным гражданам своевременно получить информацию о направленных им повестках удобным для них способом. Ну что здесь плохого?» — указала госпожа Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что, если по уважительной причине гражданин не смог явиться в военкомат, например, по причине болезни, он может сообщить об этом на портале «Госуслуги». «А не идти куда-то и объясняться»,— добавила она. По словам Валентины Матвиенко, если повестка выписана необоснованно, то ее можно оперативно обжаловать также через портал.

В единой базе данных призывников, о создании которой говорится в законе, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

Закон дополнительно предусматривает возможность вручения повесток не только под роспись призывнику, но и заказным письмом, через МФЦ, а также электронно — через портал «Госуслуги». Цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете, независимо от того, заметил ли ее адресат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».