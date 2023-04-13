ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов военного

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в причастности к утечке документов Пентагона 21-летнего военнослужащего разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на спецслужбу. Позднее информацию подтвердил глава Минюста США Меррик Гарланд, передает Reuters.

Арест произвели в доме Джека Тейшейера в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс), где проходит обыск, добавила NYT. Сотрудники ФБР прибыли с винтовками.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что утечка была преднамеренным преступлением. Информацию о подозреваемом он комментировать отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira

Ранее NYT сообщала, что Джек Тейшейра — администратор группового чата в Discord, через который в сеть утекли секретные данные Пентагона. По данным NYT, в чате находилось от 20 до 30 человек, преимущественно молодые люди и подростки. Неназванные участники чата знали его под пользовательским именем OG.

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. Минюст США инициировал уголовное расследование.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Лусине Баласян