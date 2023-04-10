«Сочи» не задержал ветерана

Вернувшийся в прошлом году в элиту российского футбола один из самых титулованных в его истории наставников Курбан Бердыев не продержался на посту главного тренера «Сочи» даже полгода. Сочинцы уволили специалиста-ветерана, потерпев поражение в трех из пяти матчей после рестарта сезона. В концовке нынешнего первенства клубом, идущим в хвосте первой десятки, будет руководить Дмитрий Хохлов, уже имеющий достаточно богатый, но не слишком яркий опыт работы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приглашение Курбана Бердыева казалось очень интересным вариантом для оказавшегося в кризисе «Сочи», но в итоге знаменитый тренер проработал в клубе лишь несколько месяцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Приглашение Курбана Бердыева казалось очень интересным вариантом для оказавшегося в кризисе «Сочи», но в итоге знаменитый тренер проработал в клубе лишь несколько месяцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спустя сутки после поражения в 22-м туре чемпионата на своем поле от «Крыльев Советов» — 1:2 — «Сочи» объявил об отставке главного тренера Курбана Бердыева, поблагодарив его за «проделанную совместную работу» и пожелав удачи «в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути». Отрезок «совместной работы» сочинского клуба и 70-летнего тренера получился, надо сказать, очень недолгим.

Курбан Бердыев появился в нем в конце прошлого года, и речь шла об очень заметном событии. В предыдущем сезоне сочинцы под руководством Владимира Федотова совершили прорыв, заняв в чемпионате второе место. Но затем Федотов ушел в ЦСКА. Освободившуюся должность занял Вадим Гаранин, пришедший из второго по рангу дивизиона и из-за отсутствия лицензии высшей категории получивший формальный статус старшего тренера. Однако в начале ноября «Сочи» Гаранина уволил на фоне неудач в обоих внутренних турнирах. В первенстве клуб на зимний перерыв отправился, занимая девятую позицию, а в кубке оказался на нижней, четвертой строчке в таблице своей группы и досрочно потерял шансы на продолжение борьбы в play-off. Вместо Гаранина сочинцами некоторое время руководил Александр Точилин, а потом их менеджмент остановил выбор на, может быть, самом любопытном из доступных вариантов.

Курбан Бердыев входит в число наиболее известных и титулованных специалистов, когда-либо трудившихся в отечественном футболе. Большая и лучшая часть его тренерской карьеры связана с «Рубином».

В свое время он вывел казанский клуб в высший дивизион, а затем превратил его в одного из лидеров РПЛ. С Бердыевым «Рубин» дважды, в 2008 и 2009 годах, выиграл золото российского первенства, в 2012-м завоевал Кубок России, а в Лиге чемпионов однажды умудрился в гостях одолеть «Барселону».

Очень продуктивно Курбан Бердыев руководил и «Ростовом», который до его прихода восемь лет назад был середняком, а вместе с новым тренером резко прибавил и даже завоевал серебро чемпионата России в 2016 году. После этого Бердыев, однако, с ростовчанами расстался — из-за конфликта с клубным руководством.

Потом Бердыев вернулся в «Рубин», однако новых успехов добиться в Казани не смог. А с 2021 года тренер-ветеран работал исключительно за границей, причем в чемпионатах не слишком высокого уровня — сначала в казахстанском «Кайрате», затем в иранском «Тракторе».

В «Сочи» он продержался менее полугода, и большая часть этого отрезка пришлась на период зимней подготовки.

В чемпионате России после его рестарта сочинцы под началом Курбана Бердыева провели лишь пять матчей. Их результаты вышли странными.

«Сочи» победил два сильных московских клуба — ЦСКА и «Динамо», но еще до «Крыльев Советов» безнадежно, 0:4 и 0:3, уступил середнякам — «Оренбургу» и «Факелу».

Вместо Курбана Бердыева команду, занимающую в первенстве страны девятое место без особых шансов подняться принципиально выше, в концовке сезона будет тренировать входивший с января в ее штаб Дмитрий Хохлов. У 47-летнего Хохлова, конечно, не такая богатая тренерская биография, как у его предшественника, но в клубах Российской премьер-лиги он успел потрудиться в качестве наставника. В середине прошлого десятилетия Хохлов примерно три месяца возглавлял «Кубань», а в 2017 году ему доверили пережившее в связи с санкциями Союза европейских футбольных ассоциаций радикальное «переформатирование» и даже выбывавшее во второй по рангу дивизион «Динамо». При Дмитрии Хохлове оно имело посредственные показатели. А в момент отставки тренера осенью 2019 года динамовцы опустились в «зону вылета».

Алексей Доспехов