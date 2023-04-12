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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста», «Мегафона» и «дочек» «Росатома»

США расширили антиросиийские санкции. В SDN-лист попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Металлоинвест», «Мегафон», холдинг USM и несколько «дочек» «Росатома», сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, OFAC отзывает связанную с Россией генеральную лицензию «Разрешение сделок с участием определенных заблокированных организаций, принадлежащих Алишеру Бурхановичу Усманову», говорится в сообщении.

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В американский санкционный список также попали экс-министр транспорта и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Евгений Дитрих, «Юнармия», «дочки» «Росатома», включая «Русатом Оверсиз», отвечающую за продвижение проектов Росатома за рубежом, Владимирский завод «Точмаш» и Ковровский механический завод.

В черный список, в том числе, включены:

  • Алексей Башкиров — член совета директоров «Норникеля»;
  • Назим Эфендиев — гендиректор «Металлоинвеста»;
  • Иван Стрешинский — экс-гендиректор USM;
  • Николай Косов — государственный деятель и финансист;
  • Антон (Натан) Винер — сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер;
  • Варвара и Владимир Скоч — дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча («Единая Россия»);
  • Лебединский горно-обогатительный комбинат;
  • ООО «Новелко»;
  • Михайловский горно-обогатительный комбинат;
  • АО «Нэксайн»;
  • Международный инвестиционный банк;
  • ООО «Удоканская медь».

Всего в черный список США включены: 100 юрлиц, 34 физлица и 19 судов (под флагами России и Турции).

Ранее сегодня Великобритания расширила антироссийские санкции. В список добавлены 11 новых позиций. Среди них холдинг USM и члены семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова. USM намерена оспорить введенные ограничения. «Как известно, Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении»,— заявили в холдинге.

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