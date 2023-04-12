Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») предложил ввести в России военный налог. Взимать его предлагается с военнообязанных мужчин моложе 45 лет, добавив 2–3% к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). По словам депутата, это может помочь избежать мобилизации. На Украине военный налог был введен в 2014 году.

«Сейчас мы находимся в стадии даже не нулевого чтения, предварительного чтения концепции»,— сообщил в интервью НСН господин Нилов. Он предложил добавить россиянам моложе 45 лет еще 2–3% к НДФЛ, которые должны отправиться на нужды армии.

«Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно, что ли?» — сказал депутат Госдумы.

По его словам, налог позволит собирать по 1–2 тыс. руб. с человека, в месяц это, по его словам, более 50 млрд руб. Депутат считает, что схема позволит увеличить финансирование каждого участника военной операции в два раза. Они будут получать не 200 тыс. руб., а 400–500 тыс. руб. Это может усилить мотивацию для тех, кто рассматривает возможность участия в военной операции, считает Олег Нилов.

Взимать военный налог он предложил с военнообязанных, которых в России, по словам господина Нилова, 34 млн. «Еще много миллионов есть невоеннообязанных мужчин, по разным причинам не служивших. Мы не говорим про здоровье, конечно же»,— отметил он.

Депутат считает, что должна использоваться схема, как с программой «Фонд Добра», когда деньги идут на определенную цель. После детального обсуждения можно будет предлагать такой законопроект, заявил Олег Нилов.

Господин Нилов уточнил, что сейчас предложение находится «в стадии даже не нулевого чтения, предварительного чтения концепции». По его словам, можно не использовать словосочетание «военный налог», а «постараться найти более спокойное название».

На Украине с 2014 года взимается военный сбор в размере 1,5% объема доходов физлиц.

При определении налоговой базы в России учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Основная налоговая ставка — 13%, некоторые виды доходов облагаются по другим ставкам. С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная ставка налога, на доходы физлиц свыше 5 млн руб. она составляет 15%.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова