Не думай о повестках свысока

Россиян смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны. Цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете, независимо от того, заметил ли ее адресат. Такие нормы содержатся в законопроекте, стремительно принятом Госдумой 11 апреля и содержащем регламент цифровизации воинского учета. Поправки вносятся сразу в ряд нормативных актов и предусматривают создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра повесток, направленных гражданам военными комиссариатами. Кроме автоматического запрета на выезд уклонистам от явки по повестке через 20 дней могут запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценках конституционности подобных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровыми в России становятся и воинский учет, и повестки из военкомата

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цифровыми в России становятся и воинский учет, и повестки из военкомата

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

56-страничный законопроект, вносящий изменения в семь федеральных законов, появился в думской базе всего за несколько часов до голосования. Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил о комплексе поправок, направленных на цифровизацию воинского учета, допустив, в частности, рассылку электронных повесток в военкомат, юридически равнозначных бумажным. Уклонистам депутат пообещал существенные ограничения прав, включая немедленный запрет на выезд из страны с момента, когда повестка считается полученной.

Все обещанные господином Картаполовым новшества приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Согласно поправкам, повестки призывникам смогут направлять тремя способами: личной доставкой представителя военкомата под роспись гражданина, заказным письмом «Почтой России», а также копией бумажной повестки в электронной форме в виде уведомления на «Госуслугах» (оператор «Ростелеком»). Врученными они будут считаться «с момента размещения в личном кабинете гражданина». Удаление аккаунта либо игнорирование сообщений в личном кабинете не помогут: в России появится единый реестр повесток, где будут продублированы все отправленные военкомами документы. Повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Порядок доступа граждан к реестру определит Минобороны.

Повестка как услуга

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных рассказала, что подобный механизм рассылки электронных повесток есть и на Западе, но в первую очередь так направляют судебные документы: «В США, Австралии, Германии и Великобритании они приходят в электронном виде и имеют ту же юридическую силу».

Отметим, портал госуслуг интегрирован с соцсетью «ВКонтакте», ее пользователи уже могут, например, записаться к врачу, а в VK-мессенджер приходят уведомления из госучреждений, например, о штрафе в ГИБДД, в перспективе этот перечень планировалось расширить. Как заявлял гендиректор холдинга VK Владимир Кириенко в ходе форума Kazan Digital Week 2022, компания «бесшовно интегрирует "ВКонтакте" самые популярные услуги портала». В VK цифровизацию вручения повесток комментировать отказались. В «Почте России» “Ъ” сообщили, что «на сегодняшний день среди клиентов услуги электронных заказных писем нет военкоматов». В компании добавили, что «не имеют доступа к содержимому почтовых отправлений».

В соответствии с поправками будет сформирован электронный реестр воинского учета, включающий паспортные данные граждан, адреса регистрации и проживания, телефон, данные о месте работы и состоянии здоровья, а также другие сведения.

Напомним, создать такую базу данных президент Владимир Путин ранее поручил к 1 апреля 2024 года. Создать ее должно Минцифры, оператором будет Минобороны, интегрировав данные МВД, ФНС, Росгвардии, Пенсионного фонда, Минобрнауки, Минпросвещения, Центризбиркома и других ведомств. На основании этой базы будет создан и «общедоступный реестр направленных (врученных) указанным лицам повесток» (реестр повесток), который также будет отображать все личные данные граждан, как и сведения о повестке и выдавшем ее военном комиссариате. Доступ к этой информации, следует из текста поправок, будет осуществляться пользователями через личный кабинет реестра, через портал госуслуг или после «личного обращения в МФЦ за выпиской». Оператора реестра повесток определит правительство. Источник “Ъ” в правительстве пояснил, что речь пока идет о формировании реестра воинского учета. В Минцифры от комментариев отказались.

Согласно законопроекту, согласия на предоставление персональных данных в рамках формирования реестра воинского учета и реестра повесток не требуется. Внося свои данные при регистрации на портале госуслуг, граждане уже дают согласие на использование этой информации для оказания любой госуслуги, отмечает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин: «Если получение повесток от оборонного ведомства также считается услугой, то сбор данных в реестр может быть правомерным». Но сведения о военнообязанных, их профиле и учетной специальности должны быть вне публичного доступа, считает эксперт. Реестр повесток будет работать по принципу системы Федеральной службы судебных приставов или кредитной истории граждан, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов: «Доступ к персональной информации будет возможен только лично по запросу». Действующее законодательство позволяет собирать и обрабатывать персональные данные без согласия субъекта, если обработка осуществляется в целях выполнения требований закона, отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы DRC Владимир Ожерельев: «Но создание единого реестра неизбежно несет риски для граждан, поскольку раньше их персональные данные хранились в военкоматах без централизации, а теперь злоумышленники смогут получить доступ ко всей базе военнообязанных из одного источника».

Уклонисты в стоп-лист

Кроме сохранности персональных данных военнообязанные россияне теперь должны будут задуматься о последствиях уклонения от явки по повестке.

Согласно принятым поправкам, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появится новая ст. 15.1 — она запрещает гражданам выезд из страны сразу с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат. Сейчас по ст. 20.5 КоАП РФ за неявку штрафуют на сумму до 3 тыс. руб., но к уклонистам могут применять и ст. 328 УК РФ (штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет). Новый закон дополняет этот механизм: «неявка без уважительной причины» в военкомат через 20 дней после вручения документа дает право ввести «временные меры»:

ограничение пользования водительскими правами,

запрет на регистрацию автомобиля,

запрет на проведение сделок с недвижимостью,

запрет на получение банковских кредитов,

ограничение регистрации гражданина как индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Решение о наложении таких ограничительных мер формируется в «автоматическом режиме», подписывается цифровой подписью военкома и высылается гражданину в личный кабинет на том же портале госуслуг, а также в ФНС, Росрегистрацию, МВД и другие госорганы. Региональные власти получили право вводить «дополнительные временные меры», в том числе на «получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций».

Закон предписывает отменять временные ограничения, за исключением запрета на выезд из страны, в течение суток после появления в военкомате. Кроме того, их можно обжаловать в суде или досудебном порядке. В последнем случае надо обратиться через портал госуслуг или МФЦ в местную призывную комиссию, указав «сведения… которые привели или могут привести к нарушению прав» заявителя, «основания и доводы», почему жалобщик не согласен с ограничениями, и, наконец, изложив свои требования. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти-семи дней.

Механизм действия ограничительных мер еще предстоит оформить подзаконными актами: например, запрет на вождение автомобиля для уклонистов потребует отдельного приказа МВД. Процедура ограничения прав водителей существует с 2016 года: ее, например, применяют судебные приставы в отношении должников. Как только долг погашается, ограничение снимают. Но если инспектор останавливает водителя с «ограниченными» правами, применяется ст. 17.17 КоАП: суд назначает водителю обязательные работы или лишает прав. Президент Московской коллегии защиты автовладельцев Виктор Травин обращает внимание, что ст. 17.17 вводилась специально для приставов; для целей Минобороны ее применять нельзя, как и ст. 12.3 и 12.7 КоАП (в них записаны санкции для водителей, забывших права дома, «лишенных» прав и «не имеющих» удостоверения).

Для наказания водителей, которые ездят с «ограниченными» по решению Минобороны удостоверениями, нужно вводить в КоАП отдельный состав правонарушения, полагает господин Травин, иначе эта мера «бессмысленна и работать не будет».

Что касается запрета на регистрацию транспортных средств, то сейчас он применяется для машин в розыске, имеющих следы подделки или несоответствия документам агрегатных номеров. Господин Травин сомневается в эффективности такого запрета в отношении уклонистов, поясняя, что машину можно зарегистрировать на родственника или друга.

Адвокат коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Владислав Жук находит закон «революционным в рамках действующей в РФ правовой системы». «Некоторые нововведения ранее были фактически недопустимы и неприменимы»,— говорит господин Жук. Он видит прямые противоречия документа со ст. 27, 34, 35 и 37 Конституции РФ — о свободе передвижения и выезда, свободе использования способностей и имущества, охране права частной собственности и праве на труд.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова вспоминает, что после объявления частичной мобилизации в 2022 году граждане с выписанными повестками не могли покидать страну — «их не пропускала погранслужба, у которой имелись соответствующие списки, но порядок предоставления этих сведений не был опубликован».

По словам Вадима Жука, в законодательстве РФ и ранее содержались нормы об ограничении выезда из страны, «но по их характеру человек должен был быть осужденным, подозреваться в совершении преступления или осознанно принимать ограничения, например, работая в спецслужбах и имея доступ к государственной тайне». Впрочем, партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов напоминает, что по ст. 15 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» выезд из страны может быть ограничен в случае призыва на военную или альтернативную службу. В свою очередь, призыв по ст. 26 закона «О воинской обязанности и военной службе» организуют военкоматы путем вручения повесток, подчеркивает господин Ульянов. «Право на выезд (гражданина с повесткой.— “Ъ”) из страны ограничено до момента окончания военной службы, что и ранее было предусмотрено федеральным законодательством»,— говорит он.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова говорит, что сейчас запрет на совершение сделок возможен по приговору суда как наказание либо в связи с банкротством лица. Запрет на управление автомобилем также может быть наказанием по уголовному, административному делам или в рамках исполнительного производства. «Но нужно понимать, что суд приходит к выводу о необходимости наложения запрета, оценивая возможность применения наказания. Например, суд решает, насколько допустимо лишать человека водительских прав, если после этого он потеряет работу»,— рассуждает адвокат. Она добавляет, что «подобные запреты обычно связаны либо с необходимостью оградить лицо и окружающих от опасных действий, либо с необходимостью побудить лицо оплатить задолженность». «Насколько уместны ограничения в ситуации, когда человек уклоняется от военной службы, вопрос открытый»,— говорит госпожа Рыжкова.

Господин Ульянов, в свою очередь, называет закон «вполне ожидаемой и более чем адекватной реакцией властей на то, с чем страна столкнулась при проведении частичной мобилизации»: «Были выявлены многочисленные нарушения в вопросах ведения воинского учета. Они были связаны с тем, что зачастую граждане не проживали по месту регистрации и не вставали на воинский учет по месту фактического нахождения».

Принятые поправки нуждаются в одобрении в Совете федерации, после чего закон подпишет президент, и он вступит в силу с момента опубликования. В тексте есть оговорка, что еще до готовности цифровых реестров повесток и воинского учета может осуществляться рассылка электронных повесток и наложение временных ограничений на граждан. Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что ограничительные меры в отношении гражданина, не явившегося по повестке, будут приниматься только во время следующего призыва. Россиянам, проживающим за границей, парламентарий посоветовал, получив повестку, взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать». К тем гражданам, которые выехали за рубеж менее чем на три месяца, вопросов, по мнению депутата, не возникнет.

Александр Воронов, Иван Буранов, Анна Васильева, Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко, Екатерина Волкова