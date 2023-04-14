Стрешинский покинул совет директоров USM

Бывший гендиректор USM Иван Стрешинский покинул совет директоров холдинга, говорится в сообщении USM. Он также ушел из советов директоров компаний, входящих в холдинг. 12 апреля господин Стрешинский попал под санкции США вместе с холдингом USM, «Мегафоном», «Металлоинвестом» и другими.
Иван Стрешинский в 2021 году
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Иван Стрешинский вышел из состава советов директоров холдинговой компании "ЮэСэМ" (USM), а также компаний "Металлоинвест", "Мегафон" и "Удоканская медь"»,— сообщили «Ъ» в холдинге.
12 апреля 2023 года в USM заявили о намерении оспорить введенные США санкции.
Подробнее о санкциях читайте в публикации «Ъ» «В Вашингтоне сняли трубку».