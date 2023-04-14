Стрешинский покинул совет директоров USM

Бывший гендиректор USM Иван Стрешинский покинул совет директоров холдинга, говорится в сообщении USM. Он также ушел из советов директоров компаний, входящих в холдинг. 12 апреля господин Стрешинский попал под санкции США вместе с холдингом USM, «Мегафоном», «Металлоинвестом» и другими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Стрешинский в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Стрешинский в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Иван Стрешинский вышел из состава советов директоров холдинговой компании "ЮэСэМ" (USM), а также компаний "Металлоинвест", "Мегафон" и "Удоканская медь"»,— сообщили «Ъ» в холдинге.

12 апреля 2023 года в USM заявили о намерении оспорить введенные США санкции.

Подробнее о санкциях читайте в публикации «Ъ» «В Вашингтоне сняли трубку».

Мария Федотова