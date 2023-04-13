Мединский: мне симпатичен украинский народ, у нас нет конфликта с Украиной

Советник президента России Владимир Мединский считает, что у РФ нет конфликта с Украиной, но есть «конфликт традиционных колониалистов». Он заявил, что не испытывает ненависти ни к украинскому народу, ни к Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Мединский в интервью РБК сказал, что не считает всех украинцев бандеровцами. По его мнению, необходимо отделять «украинский режим, украинский народ и дальше». Часть украинского населения, как считает советник российского президента, «зазомбирована идеологически».

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. <...> Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с XVII века, то одни, то другие, то третьи»,— сказал господин Мединский.

По словам помощника российского президента, раньше он выступал за то, чтобы ограничить учебник новейшей истории РФ 1999 годом — избранием Владимира Путина на пост президента. Он утверждает, что его идею не поддерживало ученое сообщество. Сейчас господин Мединский считает, что был не прав, так как историю стали использовать в политических целях. В связи с этим необходимо объяснять школьникам, «почему спецоперация была неизбежной».

К 1 сентября в российских школах появятся учебники истории, в которых будут описаны причины ввода Россией войск на Украину, сообщал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Этот учебник разрабатывается под руководством Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка, академика РАН Александра Чубарьяна.

Об идеологических переменах в системе образования — в колонке Анны Васильевой «В стране патриотических уроков».

Леонид Уварчев