МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) обновил оценку экономического роста России, cледует из доклада организации. Теперь МВФ прогнозирует увеличение ВВП России на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году.

Фонд улучшил свой январский прогноз по 2023 году на 0,4 п. п. При этом ожидания на 2024 год ухудшились на 0,8 п. п. Согласно данным МФВ, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%. Эту же цифру приводил Росстат.

МВФ ожидает, что по итогам 2023 года инфляция снизится до 7%, а в 2024 году — до 4,6%. По данным организации, в прошлом году показатель составил 13,8%. Согласно данным Росстата, инфляция в 2022 году составила 11,94%.

Уровень безработицы в России, утверждается в докладе, по итогам 2022 года составил 3,9%, а в 2023 году аналитики ожидают его снижения до 3,6%. В 2024 году, говорится в докладе, безработица вновь возрастет и составит 4,3%. По данным Росстата, в 2022 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 3,7%.

МВФ отмечает, что экспорт российской нефти оставался стабильным, несмотря на введение западных санкций. В частности, говорится в докладе, это произошло за счет отправления ресурса в страны, не поддержавшие санкции, главным образом в Индию и Китай.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России. Ожидается, что экономика страны сократится на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%. При этом организация ухудшила прогноз роста российской экономики в 2024 году. В январе Всемирный банк ожидал роста на 1,6%, а на сегодняшний день — 1,2%.

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%.

Лусине Баласян