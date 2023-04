Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих

В западных СМИ продолжают всплывать документы из партии секретных разведывательных материалов, которые утекли в сеть предположительно из недр Пентагона. Некоторые из них били по отношениям Вашингтона с союзниками. В США пытаются оценить масштабы потенциального ущерба и объясняются с партнерами, упомянутыми в слитых документах. В частности, выдвигается удобная для всех сторон версия, что утекшая в сеть информация была фальсифицирована: слишком уж невероятными кажутся некоторые из приведенных в документах фактов. Это относится, например, к информации о планах Египта изготовить 40 тыс. ракет для отправки в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный получатель американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию»,— ссылается газета The Washington Post на один из документов американской разведки, утекших в сеть и датируемых 17 февраля. В нем, как пишет издание, по всей вероятности, резюмируются разговоры между президентом ас-Сиси и человеком, обозначенным как «Салах-ад-Дин».

Журналисты предполагают, что речь идет о министре оборонной промышленности Египта Мухаммеде Салах-ад-Дине. Утверждается, что президент приказал последнему организовать скорейшую работу по производству ракет и пороха. На это «Салах-ад-Дин» ответил, что «поручит своим людям работать посменно, если необходимо, потому что это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за помощь, оказанную ранее». Что за помощь, не уточняется. Не называется даже тип ракет.

В то же время газета пишет, что в документе цитируются слова президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о том, что он рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства ракет Sakr 45». При этом говорится, что президент Египта просит хранить производство ракет для России в секрете, чтобы «избежать проблем с Западом».

Документ был найден The Washington Post среди множества секретных файлов, размещенных в феврале и марте на платформе Discord, популярной среди любителей компьютерных игр, и позднее распространившихся в других соцсетях. Напомним, что первой о них написала американская газета The New York Times. Большая часть документов принадлежит Пентагону, но имеются также материалы американских разведслужб, включая ЦРУ. Многие файлы касаются боевых действий на Украине и вопроса поставок оружия Киеву. В них включены сводки о разговорах высших должностных лиц, а также разведданные о союзниках и противниках США. Источник утечки неизвестен.

Американские СМИ отмечают, что часть документов была подвергнута цифровой обработке. По данным газеты The Wall Street Journal, Пентагон сформировал команду, чтобы определить подлинность «слайдов, появившихся в сети», а также оценить масштабы потенциального ущерба и «сдержать дипломатические последствия несанкционированного раскрытия информации». Расследование возглавляет лично министр обороны США Ллойд Остин.

Одновременно в Госдепартаменте США заявили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман примет участие в организованных Белым домом переговорах с союзниками Вашингтона. Их цель — заверить затронутые утечкой документов страны в приверженности США защите разведданных и верности партнерским отношениям.

В рамках нейтрализации дипломатических последствий во вторник состоялся разговор министров обороны США и Южной Кореи. По его итогам в офисе президента Южной Кореи заявили: Сеул и Вашингтон едины во мнении, что значительная часть документов, попавших в интернет, была сфабрикована. О том, что размещенные в сети материалы не имеют отношения к реальности, заявляли также Министерство обороны Болгарии и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Касающийся Каира документ прокомментировал The Washington Post официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд. По его словам, позиция Египта с самого начала основана на принципе невмешательства в конфликт между РФ и Украиной и на решимости «сохранять равную удаленность от обеих сторон». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию американского издания «очередной уткой».

Впрочем, Вашингтону также ничего не известно о планах Каира. «Мы не видели, чтобы это произошло»,— цитирует The Washington Post представителя правительства США на условиях анонимности. И, похоже, найденная журналистами в сети информация удивила их самих. «Предоставление оружия России для войны на Украине стало бы потенциально взрывоопасным ходом для Египта, страны, которая, несмотря на углубление связей с Москвой, по-прежнему щедро инвестирует в свое партнерство с Соединенными Штатами»,— пишет газета, напоминая, что Каир ежегодно получает от Вашингтона более $1 млрд военной помощи.

«Египет — один из наших старейших союзников на Ближнем Востоке,— сказал газете сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут), член комитетов Сената по международным отношениям и ассигнованиям.— Если правда, что ас-Сиси тайно строит ракеты для России, которые могут быть использованы на Украине, нам нужно серьезно подумать о состоянии наших отношений».

«Новость про Египет выглядит удивительной, как будто кто-то специально решил вбросить дезинформацию, вопрос — с какой целью и в чьих интересах»,— сказал “Ъ” доцент РГГУ Сергей Серегичев. По его словам, Каир слишком зависит от Вашингтона. «Речь не только о военной помощи и планах перевооружения армии, где планируется сделать ставку на западные образцы оружия. Египту также нужна поддержка США в получении кредитов МВФ, чтобы пережить рецессию в экономике. Лишиться этого ради сотрудничества с Москвой было бы странно»,— добавил эксперт. Он подчеркнул, что никакие связи Египта с Россией — ни строительство АЭС, ни поставки пшеницы — пока не перевешивают уровень сотрудничества Египта с США.

«Да, российско-египетский и египетско-американский товарообороты почти сопоставимы — примерно $6 млрд и 9 млрд соответственно, но надо помнить, что Египту сейчас очень не хватает долларов для программы модернизации, затеянной ас-Сиси. Москва ему этих денег не даст»,— отметил господин Серегичев. Впрочем, эксперт не исключил, что какие-то контакты российских военных с Каиром все же могли иметь место, учитывая давние и тесные связи.

«Sakr 45 — это египетские 122-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды, которые совместимы с РСЗО "Град" и его копиями. В непростой экономической ситуации, в которой оказался Каир, лишние деньги и товары в обмен на боеприпасы ему явно не были бы лишними. Но если речь действительно идет о поставках Sakr 45, то по меркам нынешнего конфликта на Украине — это мизер. И для Египта стоимость их продажи несравнима с тем, что они получают США. Риск превышает выгоду»,— отметил, в свою очередь, в беседе с “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин. В то же время он напомнил: еще в конце марта президент РФ Владимир Путин упомянул, что российские Минобороны и Генштаб вынуждены вводить лимиты на расход снарядов. Однако тогда же он добавил, что российская промышленность готова произвести в три раза больше боеприпасов, чем Запад готов поставить Украине.

«С документами, о которых сейчас все пишут, очень много непонятного. Что-то могло действительно утечь из Пентагона и других американских ведомств, а что-то потом дополнительно вброшено уже американской стороной, чтобы минимизировать ущерб. Очень трудно разобраться, где правда, а где ложь и кто и когда редактировал эти документы — какая из сторон. Все ждут украинского наступления, поэтому попытки вбрасывания дезинформации и элементов информационной войны были неизбежны»,— добавил господин Лямин.

Марианна Беленькая