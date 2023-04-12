Земля в иллюминации

12 апреля в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) прошел торжественный просмотр фильма «Вызов», посвященный Дню космонавтики. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выяснял, чей же это профессиональный праздник — съемочной группы или все-таки сотрудников «Роскосмоса». А Владимир Путин не скрывал: не переоценить того, что мы опять в чем-то первые. Пусть это и кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милош Бикович, Клим Шипенко, Владимир Машков и Константин Эрнст празднуют родной для них День космонавтики

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Милош Бикович, Клим Шипенко, Владимир Машков и Константин Эрнст празднуют родной для них День космонавтики

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Гостей ГКД в этот день узнать было легко и, что называется, издали. У входа на Кутафью башню немолодой человек, наверняка генеральный конструктор запаса (в том смысле, что в любой момент готов снова выйти и снова постоять за Родину в широком смысле), в мешковатом пиджаке с огромным количеством орденских планок немного устало (там из метро еще метров четыреста в гору, к тому же по ступенькам), но с «Вызовом» в душе объяснял проверяющему у металлодетектора:

— Поймите, я все равно не пройду!

— Почему? — недоумевал тот.

Он тоже так, конечно, думал, причем про каждого в очереди, но все-таки уверенность старика удивила его.

— Зубы железные,— объяснил старик, впрочем, мощный.

Я думал, честно говоря, что они по крайней мере титановые, как и у всех, кто связан с космосом. Но нет, он честно сказал, что железные.

— Могу показать,— предложил он сотруднику.

Тот нашел в себе силы не смутиться:

— Верю!

Но генеральный конструктор (предположительно) показал зубы, причем во всех смыслах.

И нет, они не зазвенели.

— Выпадают, что ли? — пошутил старик, не услышав привычного, видимо, звона.

Сотрудника такая версия, похоже, устроила.

Об этих людях заботились. Подъем со стороны Кутафьей (башни.— “Ъ”) затяжной и крутой, и для таких гостей предусмотрели минивэны, которые отвозили их прямо к входу в ГКД. То есть, пройдя проверку, пожилые люди (а они, кажется, преобладали на Дне космонавтики в Кремле) снова выходили на площадь, уже под присмотром другого сотрудника, и садились в стоящий рядом минивэн, у которого была своя дорога. Это был интересный и даже беспрецедентный маневр, впрочем, хорошо отработанный за годы оглушающих побед отечественной космонавтики и великих праздников 12 апреля.

У входа в ГКД выстроились несколько очередей, двигающихся, впрочем, быстро. Люди в очередях, как можно было понять, хорошо знали друг друга и оттого из одной постоянно перетекали в другую.

— Просто поздороваться,— предупреждал один другого.— Денег просить не буду.

— Почему? — переспрашивал мой сосед в очереди.

— А есть?

— Не знаю, что сказать… Все распределили вообще-то давно…

— Ну вот… Но все равно на Луну полетим!

Да, в этой очереди никак нельзя было соскучиться. Я бы во всей Вселенной не нашел больше очереди, где обсуждают такие вопросы.

А главное, ведь полетят.

Внутри, в холле, было очень много людей: в зал еще не пускали. Толпились возле press-wall. На одной, самой большой, было написано: «Москва космическая», и она пользовалась большой популярностью у фотографирующихся, так как стояла прямо в центре полуподвального холла с гигантским гардеробом. Но более посвященные шли к соседней press-wall, пусть не такой масштабной. На ней было написано «С Днем космонавтики. Ракета "Ангара"». Ну а избранные группировались у самой скромной press-wall. На ней не было вообще никаких опознавательных знаков, кроме не очень заметной надписи в правом нижнем углу: «Ракета Р-7».

В нескольких киосках продавали сувенирную продукцию. Детский свитшот с надписью «Поехали!» и словами «Небо очень черное. Земля голубая. Все видно очень ясно» (цитата из Юрия Гагарина) стоил 4,4 тыс. руб. Взрослый — 5,1 тыс. Гости активно интересовались ценами. Интерес был академический.

Фотогалерея Каким бывает космос Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini Фото: NASA / Flickr Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения Фото: Joel Kowsky / NASA Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды Фото: NASA / Flickr Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли Фото: NASA / Flickr Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы Фото: ESA / Rosetta / Navcam Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли Фото: NASA / Flickr Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года Фото: РИА Новости Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли Фото: NASA Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки. Фото: NASA / Flickr Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble Фото: NASA Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble Фото: NASA Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны Фото: Nasa / Reuters Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции Фото: Nasa / Reuters Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос» Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос» Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС Фото: Nasa / Reuters Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки Фото: Nasa / Reuters Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана Фото: Kirill Kudryavtsev / AP Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года Фото: Dmitri Lovetsky / AP Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy Фото: SpaceX Следующая фотография 1 / 20 Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini Фото: NASA / Flickr Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения Фото: Joel Kowsky / NASA Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды Фото: NASA / Flickr Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли Фото: NASA / Flickr Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы Фото: ESA / Rosetta / Navcam Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли Фото: NASA / Flickr Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года Фото: РИА Новости Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли Фото: NASA Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки. Фото: NASA / Flickr Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble Фото: NASA Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble Фото: NASA Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны Фото: Nasa / Reuters Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции Фото: Nasa / Reuters Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос» Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос» Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС Фото: Nasa / Reuters Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки Фото: Nasa / Reuters Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана Фото: Kirill Kudryavtsev / AP Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года Фото: Dmitri Lovetsky / AP Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy Фото: SpaceX Смотреть

К одному из журналистов подошел тот самый генеральный конструктор (предположительно) и спросил, не знает ли тот, где можно найти воды. Журналист посоветовал обратиться к волонтерам. Стоявший рядом волонтер посоветовал обратиться на третий этаж, в буфет. Бутерброд с колбасой там стоил 300 руб., с рыбой — 500 руб. Пионеры космических пространств бороздили просторы третьего этажа в поисках в основном воды без газа за 200 руб. Впрочем, после торжественной части и просмотра фильма им был обещан прием в Паркетном фойе ГКД. Предстояло терпеть. И оно того стоило.

Я осматривался в фойе. Оно и правда было переполнено гордостью российской и советской космонавтики. Многие были одеты трогательно старомодно, в рубашки с длинными воротниками, ботинки с заметно стоптанными подошвами, галстуки, не достававшие сантиметров 30 до ремня… Про наряды дам я промолчу из любви к космонавтике. Но все они старались, это же главное. И все эти наряды выдавали в них в конце концов тружеников.

Были и другие люди на этом празднике. Топ-менеджеры, молодые люди, одетые с некоторым даже блеском, и все им было впору. Да, были и такие. Но они были в подавляющем меньшинстве. И тоже, надеюсь, не бездельники.

А в большинстве – такие, как пожилой герой Советского Союза, которого я встретил на лестнице и спросил, с каким чувством он ждет фильм «Вызов».

— А с таким,— сказал он,— что нельзя поженить ежа сами знаете с чем. Одно такое искусство, как космос, с таким искусством, как кино. Это мое частное мнение, которое никого не интересует.

И примерно то же я выяснял у Сергея Крикалева, исполнительного директора по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», который в свое время принял идею фильма «Вызов» слишком буквально и очень близко к сердцу, то есть сопротивлялся ей до последнего.

— Не видел,— пожал он плечами.— Но посмотрим.

Нет, тон не предвещал ничего хорошего.

— Вы же, я знаю, не были поклонником идеи.

— Вопрос не в качестве фильма. У меня нет этих вопросов. А то, как организовано было, мне казалось и до сих пор кажется странным.

Я хотел уточнить, в чем странность, но он не стал:

— Давайте праздник закончится, и тогда поговорим.

Но праздник продолжался.

При этом известно, что Дмитрий Рогозин, тогда глава «Роскосмоса», сделал все, что нужно, чтобы этот фильм был сделан. А усилия, чтобы сделать, требовались титанические. И человек должен был быть из стали. С железными зубами по крайней мере.

Я спросил его, будет ли он на премьере, и он написал, что сейчас — в Запорожской области. И даже прислал видеопоздравление. На нем Дмитрий Рогозин в камуфляже (уже летнем), с автоматом в окружении четырех единомышленников, тоже с автоматами на противотанковой полосе в поле. Он пожелал успешного завершения испытания «боевого комплекса стратегического назначения “Сармат”, создания новых стартовых комплексов на космодроме Восточный, многого того, что задумано (надо понимать, им.— А. К.) и должно быть реализовано в ближайшее время (это наказ.— А. К.)».

«Мы находимся здесь, на рубеже обороны в Запорожской области,— продолжает экс-глава “Роскосмоса”.— Здесь, если начнется украинское наступление, русские добровольцы будут жечь Leopard, Abrams и другую технику, которую поставляет сегодня НАТО вооруженным силам Украины (это в нем говорил уже экс-глава представительства России при НАТО.— А. К.). Еще раз с праздником, друзья!»

Да, Дмитрий Рогозин был страшно далеко от «Роскосмоса». Гораздо ближе в этот день был гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он стоял рядом с актером Владимиром Машковым, исполнившим одну из главных ролей в фильме (Он там как раз генеральный конструктор; с зубами, впрочем, из хорошего фарфора; но это ж кино).

Их окружало, впрочем, на некотором странно робком отдалении несколько видеокамер. И никто ведь не приближался, вот какие интересные журналисты.

— С праздником! — подождав пару минут и крикнув, чтобы, видимо, преодолеть некоторую неловкость, просоответствовал господин Эрнст.

Ему нестройно и даже, кажется, нехотя ответили.

Я спросил его:

— Судя по тому, что поздравляете, похоже, считаете этот праздник теперь своим?

— Именно! — обрадовался он.— С тех пор как в 14 лет поступил в клуб юных космонавтов в Ленинградском дворце пионеров, я этот празднике воспринимаю как свой.

Чуть позже, уже у press-wall фильма «Вызов», он рассказал, что еще в 2000 году почти договорился на съемки такого фильма.

— Но в последний момент они отправили в космос почему-то американца Денниса Тито.

— Я знаю почему,— рискнул сказать я.

— Почему же? — заинтересовался происходящим Константин Эрнст.

— Он заплатил денег.

— Разумно.

— А вы хотели потратить.

— Но я же хотел потратить на благо Родины,— держался Константин Эрнст.

Фотогалерея Как прошли съемки фильма «Вызов» на МКС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Корабль «Союз», на котором киноэкипаж отправился на МКС, стартовал с космодрома Байконур 5 октября. Съемочная группа пробыла на орбите 12 суток

На фото: актриса Юлия Пересильд после приземления Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото На месте посадки находилась группа вертолетов вместе с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным и директором «Первого канала» Константином Эрнстом (слева). Во встрече киноэкипажа также принимал участие актер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото По словам директора «Первого канала» Константина Эрнста (справа), киноэкипаж снял 120% съемочного плана для фильма «Вызов»

На фото справа налево: продюсер Константин Эрнст, худрук и актер Владимир Машков, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков По словам продюсера, «не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос»

На фото: спасатели помогают киноэкипажу покинуть приземлившийся корабль Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Первому помогли покинуть аппарат командиру корабля Олегу Новицкому (на фото). Затем были эвакуированы актриса и режиссер. Самочувствие членов экипажа оценивалось как хорошее Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Во время съемок на МКС режиссер Клим Шипенко (на фото) взял на себя функции оператора, художника-постановщика и осветителя Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Исполнительница главной роли в фильме Юлия Пересильд (на фото) также была костюмером и гримером Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В съемках, помимо актрисы и режиссера, участвовали все российские космонавты, в настоящий момент находящиеся на МКС Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото После возвращения актриса Юлия Пересильд рассказала, что ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС: «У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Космонавт Олег Новицкий в аэропорту города Жезказган после посадки аппарата Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Фонд кино выделил на производство ленты 400 млн руб. Коммерческая цена подобного туристического полета оценивается примерно в $100-120 млн

На фото: режиссер Клим Шипенко (второй слева) и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (в центре) во время встречи в аэропорту города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото На сайте «Первого канала» фильм значится частью совместного с «Роскосмосом» масштабного научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли

На фото: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и актриса Юлия Пересильд (в центре) в аэропорту города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В производстве фильма участвуют студия Yellow, Black and White, корпорация «Роскосмос» и «Первый канал», о своих планах они сообщили осенью 2020 года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж МКС-66 вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Командиром выступил космонавт Антон Шкаплеров (на фото в центре) Фото: Reuters / Roscosmos На главную женскую роль было подано порядка трех тысяч заявок. В дублирующий экипаж вошли актриса Алена Мордовина, космонавт Олег Артемьев и оператор-постановщик Алексей Дудин (на фото слева направо) Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Пройдя летную комиссию, киноэкипажи были зачислены в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где прошли ускоренный курс подготовки

На фото: Юлия Пересильд и Клим Шипенко (справа) после прохождения тренировки выживания при посадке на воду Фото: Первый канал Режиссер Клим Шипенко за время подготовки к полету похудел на 15 кг

На фото: киноэкипаж во время итоговой тренировки перед сдачей комплексных экзаменов Фото: Госкорпорация «Роскосмос» В планах киногруппы было отснять в космосе около получаса конечного материала для фильма Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Проверка герметичности скафандров основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» Фото: Госкорпорация «Роскосмос» По словам продюсеров, проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих Фото: Госкорпорация «Роскосмос» По сюжету картины главная героиня, кардиохирург, срочно отправляется на МКС, чтобы провести одному из космонавтов операцию на сердце в условиях невесомости

На фото: Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на креслах ускорения Кориолиса Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Члены киноэкипажа стали первыми представителями мировой киноиндустрии в космосе Фото: Reuters / Andrey Shelepin / GCTC / Roscosmos Помимо российской стороны, полет транслировался NASA

На фото: старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» Фото: Reuters / Roscosmos Во время стыковки корабля с МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий Помимо съемок, члены киноэкипажа занимались на специальных тренажерах, которые позволяют держать в тонусе мышцы, не задействованные в отсутствии гравитации. После полета актрисе и режиссеру предстоит восстанавливаться около двух недель Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Следующая фотография 1 / 25 Корабль «Союз», на котором киноэкипаж отправился на МКС, стартовал с космодрома Байконур 5 октября. Съемочная группа пробыла на орбите 12 суток

На фото: актриса Юлия Пересильд после приземления Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото На месте посадки находилась группа вертолетов вместе с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным и директором «Первого канала» Константином Эрнстом (слева). Во встрече киноэкипажа также принимал участие актер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото По словам директора «Первого канала» Константина Эрнста (справа), киноэкипаж снял 120% съемочного плана для фильма «Вызов»

На фото справа налево: продюсер Константин Эрнст, худрук и актер Владимир Машков, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков По словам продюсера, «не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос»

На фото: спасатели помогают киноэкипажу покинуть приземлившийся корабль Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Первому помогли покинуть аппарат командиру корабля Олегу Новицкому (на фото). Затем были эвакуированы актриса и режиссер. Самочувствие членов экипажа оценивалось как хорошее Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Во время съемок на МКС режиссер Клим Шипенко (на фото) взял на себя функции оператора, художника-постановщика и осветителя Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Исполнительница главной роли в фильме Юлия Пересильд (на фото) также была костюмером и гримером Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В съемках, помимо актрисы и режиссера, участвовали все российские космонавты, в настоящий момент находящиеся на МКС Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото После возвращения актриса Юлия Пересильд рассказала, что ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС: «У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Космонавт Олег Новицкий в аэропорту города Жезказган после посадки аппарата Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Фонд кино выделил на производство ленты 400 млн руб. Коммерческая цена подобного туристического полета оценивается примерно в $100-120 млн

На фото: режиссер Клим Шипенко (второй слева) и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (в центре) во время встречи в аэропорту города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото На сайте «Первого канала» фильм значится частью совместного с «Роскосмосом» масштабного научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли

На фото: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и актриса Юлия Пересильд (в центре) в аэропорту города Жезказган Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В производстве фильма участвуют студия Yellow, Black and White, корпорация «Роскосмос» и «Первый канал», о своих планах они сообщили осенью 2020 года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж МКС-66 вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Командиром выступил космонавт Антон Шкаплеров (на фото в центре) Фото: Reuters / Roscosmos На главную женскую роль было подано порядка трех тысяч заявок. В дублирующий экипаж вошли актриса Алена Мордовина, космонавт Олег Артемьев и оператор-постановщик Алексей Дудин (на фото слева направо) Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Пройдя летную комиссию, киноэкипажи были зачислены в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где прошли ускоренный курс подготовки

На фото: Юлия Пересильд и Клим Шипенко (справа) после прохождения тренировки выживания при посадке на воду Фото: Первый канал Режиссер Клим Шипенко за время подготовки к полету похудел на 15 кг

На фото: киноэкипаж во время итоговой тренировки перед сдачей комплексных экзаменов Фото: Госкорпорация «Роскосмос» В планах киногруппы было отснять в космосе около получаса конечного материала для фильма Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Проверка герметичности скафандров основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» Фото: Госкорпорация «Роскосмос» По словам продюсеров, проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих Фото: Госкорпорация «Роскосмос» По сюжету картины главная героиня, кардиохирург, срочно отправляется на МКС, чтобы провести одному из космонавтов операцию на сердце в условиях невесомости

На фото: Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на креслах ускорения Кориолиса Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Члены киноэкипажа стали первыми представителями мировой киноиндустрии в космосе Фото: Reuters / Andrey Shelepin / GCTC / Roscosmos Помимо российской стороны, полет транслировался NASA

На фото: старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» Фото: Reuters / Roscosmos Во время стыковки корабля с МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий Помимо съемок, члены киноэкипажа занимались на специальных тренажерах, которые позволяют держать в тонусе мышцы, не задействованные в отсутствии гравитации. После полета актрисе и режиссеру предстоит восстанавливаться около двух недель Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Смотреть

Вскоре действие окончательно переместилось к press-wall. Здесь были все: и режиссер Клим Шипенко, и актеры Милош Бикович и Юлия Пересильд (или она на самом деле космонавтка), и примкнувший к ним (хотя это еще кто к кому примкнул) космонавт Антон Шкаплеров, тоже снявшийся в кино…

— Для вас теперь 12 апреля тоже профессиональный праздник? — поинтересовался я у Юлии Пересильд.

— Мой профессиональный праздник — 27 марта,— быстро ответила она.

Я понял. 27 марта — Всемирный день театра.

— Но вы же были там, в этом вакууме! — сказал я.— Мало кто может таким похвастать.

— Я бы даже сказала — почти никто,— согласилась она.— Нам повезло!

Но праздник у нее — 27 марта.

Режиссер Клим Шипенко был здесь в пестрой бабочке. Пестрой она казалась потому, что по ней были разбросаны звездочки. Все тут было не случайно.

— Мало спал. Волновался. Звонил ему (кивнул в сторону Константина Эрнста.— А. К.). И из космоса, и из дома.

Из сотрудников «Роскосмоса» тут был только Антон Шкаплеров.

— Прочитал сценарий в одной плоскости…— рассказывал он.— Вроде понял. Начали работать. Но Клим (режиссер, господин Шипенко.— А. К.) сказал: «Надо попроще». Ну попроще так попроще!

Я огляделся по сторонам. У press-wall «Вызова» царил необыкновенный ажиотаж. Человеческий муравейник. Слепило глаза от вспышек фотоаппаратов и нарядов актеров, уже первосортных (вопросы к ним, конечно, тоже были, но рабочие).

Остальные гости, сотрудники госкорпорации «Роскосмос», были рассеяны по фойе. Их даже считай что не было видно. Я даже подумал, что такое впечатление, будто тут не их праздник. Но вообще-то многие из них попали в фильм, и не играя ничего при этом, а делая свою работу.

А теперь они попали на презентацию фильма.

Через несколько минут все были в зале, на сцену вышел президент России Владимир Путин, и она продолжилась:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятие в Государственном концертном зале казалось в высшей степени державным. И было им

Фото: пресс-служба президента РФ Мероприятие в Государственном концертном зале казалось в высшей степени державным. И было им

Фото: пресс-служба президента РФ

— В основе наших побед в космосе и на Земле — безграничная воля наших главных конструкторов, их способность в сжатые сроки, в самых сложных обстоятельствах,— говорил Владимир Путин.— Только давайте вспомним, как и когда были сделаны первые шаги в этой области!.. Их способность добиваться конкретных результатов в тогда сложные времена… У нас, по-моему, никогда простых-то никогда не было (и уж точно не сейчас, в День электронной повестки, совпавший с Днем космонавтики.— А. К.)… и дала нам такой удивительный, уникальный результат. Нам, нашей стране!

Я вдруг, в очередной раз посмотрев на Владимира Путина, понял, что мне чего-то не хватает. А, точно, в зале не было Валентины Терешковой. Впрочем, по данным “Ъ”, Валентина Терешкова в этот день была в Калуге с Игорем Угольниковым.

— Мы стали первыми, потому что люди, работавшие на предприятиях, в КБ, в научных институтах, подчинили свою жизнь интересам Родины, служению своему народу,— продолжал президент.

Это был намек.

— Покорители космоса,— добавил он более прямо,— сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться.

Он призвал «создавать более мощные спутниковые группировки, расширить запуски автономных космических аппаратов для изучения нашего арктического региона,.. создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего, ну и про страну не следует забывать: специалисты знают, что новая станция будет нацелена в том числе, а может быть, и прежде всего, на решение задач, которые стоят перед нашей страной в самом широком смысле этого слова».

И это был еще один намек, впрочем, прозрачный: без сомнения, решающий.

— Речь, прежде всего, о скорейшем возобновлении нашей лунной программы.

В зале возник одобрительный гул. Всем в этом зале хотелось еще разок доказать, кто есть кто в дальнем и ближнем космосе. А то они тоже торопятся на Луну. Зато на нашей стороне, как всегда, эффект неожиданности. Раз — и за три дня на Луне.

— Скажу больше: преодоление технологических барьеров при штурме Вселенной,— окончательно перешел на привычные термины Владимир Путин,— обладает особой вдохновляющей силой, помогает школьникам, студентам становиться первопроходцами в отраслях будущего! Нам нужно обязательно помочь нашим юным гражданам покорить новые высоты!

Им бы для начала ЕГЭ сдать.

Кинокартину «Вызов» Владимир Путин назвал «уникальным событием для мирового кинематографа». Теперь даже не очень важно, чтобы и мировой кинематограф оценил ее так же.

— Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми! — Владимир Путин причислил и себя к создателям фильма. Ну а что, в конце концов, он же в свое время принял Дмитрия Рогозина и Константина Эрнста с этой идеей и решил вопрос в их пользу.

И для него тема мирового приоритета оказалась, без сомнения, решающей.

— Я слышал, в силе лунный проект? — переспросил со сцены Константин Эрнст.— Ребята готовы!

Ребят, впрочем, стоит спросить.

Андрей Колесников