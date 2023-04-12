Вставай, страна молдавская

Ведущие партии Молдавии, находящиеся на разных политических полюсах, готовятся к противостоянию друг с другом, в том числе и уличному. Прозападный президент страны Майя Санду, уже контролирующая властные институты, готовится занять улицу. Она позвала сторонников евроинтеграции на большой митинг в мае. В пророссийском лагере своя подготовка: в активную политику вернулся экс-президент Игорь Додон, снова возглавивший Партию социалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Молдавские политики вышли из зимней спячки и готовятся огорчать друг друга. Президент Майя Санду, добившаяся того, что при ней страна в прошлом году получила статус кандидата на членство в ЕС, решила развить успех. Вечером 10 апреля она обратилась к нации в эфире национального телевидения и призвала «сообщить миру» о том, что граждане Молдавии — «это европейцы». Сделать это она предложила 21 мая на главной площади молдавской столицы и всей страны — площади Великого национального собрания, вмещающей 100 тыс. человек.

«Мы находимся на судьбоносном перекрестке. То, что мы делаем сейчас, будет влиять на нашу жизнь, на жизни наших детей — и на жизни детей наших детей. Грядущие поколения будут смотреть на то, как мы вели себя в нынешние времена, и спрашивать: что мы сделали, чтобы защитить нашу страну? Что мы сделали, чтобы быть частью цивилизованного мира, который решает возникающие проблемы без войн? Что мы сделали для последующих поколений, чтобы защитить их от угроз? Как мы объединились, твердо решив, что судьба наших детей — это мирное будущее, это взаимопонимание и процветание? 21 мая 2023 года мы соберемся, чтобы всем вместе ответить на эти вопросы»,— заявила госпожа Санду.

В последнее время молдавская улица была во власти оппозиционных сил. Антиправительственные митинги организовывали либо партия «Шор», либо социалисты и коммунисты. Все три партии не скрывают связей с Москвой и выступают за развитие отношений с Россией. Акции этих сил были немноголюдными, но достаточно шумными.

Теперь Майя Санду и созданная ею правящая партия «Действие и солидарность» намерены перехватить инициативу и с помощью своего проевропейского опен-эйра продемонстрировать, кто настоящий хозяин улицы. Акция в центре Кишинева станет своего рода разогревом к главному для молдаван внешнеполитическому событию года — саммиту Европейского политического сообщества, который пройдет в республике 1 июня.

Форумы такого масштаба в Молдавии прежде не проводились. Во встрече примут участие десятки глав государств и правительств. Эта площадка была создана по предложению французского президента Эмманюэля Макрона. Она объединяет 44 страны — как членов ЕС, так и государства, не входящие в союз (в сообществе, например, состоят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина, а также Турция и Сербия). Первый саммит состоялся в Праге в прошлом году.

Помимо призыва мобилизоваться и продемонстрировать всенародное единство в вопросе евроинтеграции, госпожа Санду четко обозначила: с Россией республике под ее руководством однозначно не по пути. «Как и другие европейские страны, Молдова платит огромную цену за ту бессмысленную войну, которую развязала Россия в Украине»,— заявила президент в своей речи. Затем она указала, что «в Молдове есть безответственные люди, которые смотрят на то, что происходит в Украине, и которые лишь радуются происходящим там преступлениям, и говорят, что "наши близко"».

Это был даже не намек, а прямое указание на давнего оппонента госпожи Санду — экс-президента Игоря Додона, который в 2020 году с разгромным счетом проиграл ей борьбу за кресло главы государства. «Наши близко» — это слегка отредактированная цитата из мартовского выступления господина Додона на встрече с жителями Гагаузии — южного региона Молдавии, где весьма сильны пророссийские настроения.

Там Игорь Додон сказал следующее: «Я думаю, что нужно с Россией дружить. Не против Европы. А без России мы не выживем, потому что нам нужен тот рынок, нам нужна дешевая солярка для сельхозпроизводителей, нам нужны дешевый газ, электроэнергия, потому что иначе никак. Поэтому я хочу вас попросить: не опускайте руки. Все будет хорошо, прорвемся. Прорвемся: наши уже рядом».

Видео разлетелось по соцсетям и спровоцировало скандал. Фразу «наши уже рядом» многие интерпретировали однозначно: российские войска скоро дойдут до Молдавии. Экс-президенту потом пришлось оправдываться в телеэфире и говорить, что он не имел в виду российские войска, а хотел сказать, что рядом с ним его депутаты. Но выглядело неубедительно. Фраза «наши рядом» стало мемом.

И Майя Санду как следует за это оттопталась на оппоненте: «Эти люди продали свою страну, а теперь готовы смотреть на то, как наши села и города будут сравнивать с землей,— и только ради того, чтобы вернуться к власти. Они готовы к тому, что в родительский дом будут лететь бомбы — лишь бы продолжать красть миллиарды».

Игорь Додон, впрочем, сдаваться не собирается. На этой неделе он одержал первую, пока личную, победу. Экс-президент, дистанцировавшийся было от Партии социалистов после проигрыша на президентских выборах в 2020 году, снова вернулся в активную политику. Он стал исполнительным секретарем партии. «Мы выдержим всякое давление и сделаем все для того, чтобы нынешняя власть ушла и чтобы в Молдове было такое руководство, которое будет заботиться о людях»,— поставил господин Додон задачу себе и социалистам, которые ему снова стали своими.

Глава общественной организации WatchDog Валериу Паша обращает внимание на тот факт, что экс-президент и в прошлом лидер Партии социалистов вернулся к руководству политической силой после того, как на прошлой неделе партийцы побывали в российской столице. «Это решение было принято после визита социалистов в Москву. Видимо, там и было это решено»,— сказал эксперт в беседе с “Ъ”. При этом он считает, что для социалистов это единственно верное решение. «У Додона хоть рейтинг есть. Додон спустя полтора года стал единственным рейтинговым политиком в партии. Без его рейтинга они никто»,— пояснил господин Паша.

Предварительные выводы о том, насколько верной оказалась ставка на господина Додона, можно будет сделать уже в этом году. В Молдавии готовятся к выборам в местные органы власти. Избирать предстоит в том числе мэра столицы. Пока же господин Додон пробует себя в малом электоральном жанре: на выборах главы Гагаузии он поддержал Григория Узуна. Голосование состоится 30 апреля и станет ясно, насколько успешной для Игоря Додона оказалась эта проба сил.

Что касается идеи Майи Санду провести масштабный митинг за Евросоюз, то, говорит Валериу Паша, этот ход хоть и не блещет новизной, но необходим. «Процесс вступления в ЕС требует высокой легитимности поддержки в обществе. Поэтому дискуссия нужна. Недостаточно преобладания в парламенте одной проевропейской партии для иллюстрации общественного консенсуса»,— говорит эксперт.

Политолог, глава ассоциации ADEPT Игорь Боцан предположил в разговоре с “Ъ”, что Майя Санду таким образом решила придать процессу евроинтеграции значение национальной идеи. «Одно дело, когда человека спрашивают, за он или против, а другое дело — публичное мероприятие, которое хорошо запоминается. Ради этого она и решила созвать этот митинг. Это ход, который должен стать запоминающимся»,— заявил эксперт. Игорь Боцан напомнил, что на площади Великого национального собрания в прошлом принимались действительно важные для страны решения. Там проходили митинги за независимость, за то, чтобы государственным в республике стал молдавский язык на основе латинской графики (согласно недавним изменениям молдавской конституции язык именуется румынским). «Теперь будет митинг за ЕС. Замыкает символическую триаду»,— заключил собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев