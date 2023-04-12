В Вашингтоне сняли трубку

Крупнейшими российскими компаниями, попавшими 12 апреля под новые санкции США, стали «МегаФон» и «Металлоинвест», подконтрольные Алишеру Усманову. Для мобильного оператора сделан ряд смягчающих исключений. В отношении железорудного холдинга ограничения выглядят стандартными, однако, как и большинство других российских производителей сырья, он начал трансформацию бизнеса в сторону дружественных рынков еще в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Очередной раунд санкций США против России значительно расширил SDN-лист, в который попал целый ряд граждан и компаний. В значительной степени новые ограничения коснулись активов Алишера Усманова. Сам бизнесмен попал в черный список еще год назад, но в отношении подконтрольных ему компаний тогда была выпущена генеральная лицензия, выводившая их из-под санкций. Теперь она отменена, большинство активов включено в SDN-лист, но снова с рядом существенных уточнений, оговоренных новыми лицензиями. Также в списке оказались менеджеры предприятий, партнеры и родственники господина Усманова.

«Мы считаем введенные США ограничения против холдинга USM, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Алишера Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными,— говорится в заявлении USM.— Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении. Отдельно подчеркнем, что включение в списки родственников — это аморальная практика, напоминающая взятие заложников». В холдинге обещают оспорить ограничения «как незаконные».

«Мегафон» вам еще позвонит

Среди крупнейших холдингов, оказавшихся в SDN-листе,— «МегаФон». Это первый российский мобильный оператор, попавший в черный список, хотя экспортные ограничения в отношении технологических компаний уже существовали. В «МегаФоне» считают внесение в санкционный список США «несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований». «Мы — коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать ограничения всеми доступными способами»,— подчеркнули там.

В то же время в отношении «МегаФона» введен ряд исключений, смягчающих ситуацию. Как и для ряда других активов, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) дало срок на сворачивание операций с «МегаФоном» и контролируемыми им организациями до 11 июля. Но есть и отдельная генлицензия, в рамках которой американским компаниям можно поставлять товары и оказывать услуги «МегаФону» и ООО «Диджитал инвест», связанные с телекоммуникациями в Узбекистане и Таджикистане.

«Диджитал инвест», 100% капитала которого с декабря 2022 года принадлежит «ЮэСэМ Телекому», владеет 51% узбекского мобильного оператора Coscom (бренд Ucell) через местное СП с агентством по управлению государственными активами Узбекистана. В Таджикистане «МегаФон» владеет 75% ЗАО «ТТ Мобайл» — местного представительства оператора.

Американский регулятор уже выдавал генлицензию №25, охватывающую тот же объем операций, «но она действует только на территории России и не распространяется на операции, осуществляемые подсанкционными лицами за рубежом», говорит специальный советник по санкционным вопросам КАК Pen & Paper Кира Винокурова. Она добавила, что обе лицензии позволяют лицам закупать программное обеспечение и технологии.

«Год назад наблюдалась эйфория в связи с объявлением об исключениях для поставки телеком-решений российским игрокам с целью поддержания "права человека на доступ к информации". Многие ожидали возобновления поставок Nokia, Ericsson, но тщетно»,— отмечает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

OFAC выдало лицензию, чтобы избежать обвинений в создании чрезмерных ограничений, считает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Также, по его словам, лицензия позволила «не портить отношения с Таджикистаном и Узбекистаном».

Поставщики услуг для телефонной связи в случае работы с «МегаФоном» будут определять, считаются ли они «услугами для коммуникаций через интернет», исходя из собственной политики, добавил юрист. Освободить оператора от санкций могла бы смена собственника, как это произошло, например, с «Русалом», отмечает Александр Сиволобов: «Но стоит отметить, что даже в этом случае нет гарантий защиты от будущих ограничений».

Ранее, в январе, стало известно, что «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group, но, по данным “Ъ”, активом интересовались и другие инвесторы, в том числе непрофильные (см. “Ъ” от 30 января). Сам USM в то же время начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

Новые санкции могут блокировать, например, членство оператора в международных ассоциациях, добавляет господин Сиволобов: «Однако мы очень надеемся, что роуминг не пострадает». Собеседник “Ъ” на рынке, напротив, считает, что внесение компании в SDN-лист грозит ей потерей прямых роуминговых соглашений с зарубежными операторами.

«Международные соглашения по приземлению трафика постоянно меняются и расторгаются, оплата происходит за объем трафика или голосовых минут, часто операторы делают взаиморасчеты по роуминговым абонентам»,— объясняет собеседник “Ъ”. По его мнению, в случае разрыва соглашений «МегаФон», «скорее всего, найдет посредников, но они будут брать комиссию», что может отразиться на тарифах. Старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин подтверждает, что роуминг может быть реализован через посредников.

Железная руда и медные трубы

США внесли в SDN-list крупнейшего в России производителя железной руды и окатышей «Металлоинвест», а также его ключевые активы — Лебединский и Михайловский ГОКи, завод в ОАЭ Hamriyah Steel. Под санкции попали в том числе «Удоканская медь», компания USM Gold и ее актив «Федоровское», на балансе которого находится лицензия на геологоразведку на золоторудную площадь в Кемеровской области и Аскизском районе Хакасии. Также в санкционный список вошли гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.

«Удоканская медь» выступает оператором одноименного крупного месторождения с ресурсами 26,7 млн тонн меди, но пока не ведет добычу. Запуск первой очереди планируется в конце третьего квартала. «Металлоинвест» не экспортирует продукцию в США, но исторически поставлял значительные объемы в Европу (на регион пришлось 37% отгрузок в 2021 году).

В 2022 году холдинг уже столкнулся с логистическими проблемами при организации отгрузок в европейские страны, хотя прямых санкций в отношении компании не было. Из-за потери транзита через Украину у компании остались тогда два варианта логистики — через порты Северо-Запада или Новороссийск, говорил в июне 2022 года Назим Эфендиев.

По итогам первого полугодия 2022 года «Металлоинвест» сократил выручку из Европы на 13%, до 103 млрд руб. (30% доходов компании).

Полное влияние санкций на бизнес «Металлоинвеста» мы сможем увидеть через некоторое время, отмечает директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец. Он поясняет, что с февраля 2022 года компания «уже и так достаточно изменилась». «Во-первых, увеличились поставки на внутренний рынок,— уточняет эксперт.— Во-вторых, изменился портфель экспорта: он сократился и сместился в сторону азиатских клиентов».

В результате, по мнению господина Коломееца, «Металлоинвест» будет предпринимать дальнейшие шаги по развитию внутреннего рынка, сделает ставку на строительство глубоководных терминалов в портах, а азиатские клиенты холдинга «получат возможность настаивать на скидках».

Продукция с высоким содержанием железа востребована в Китае, добавляет Борис Красноженов из Альфа-банка. При перенаправлении объемов в Китай компания, безусловно, столкнется с ростом транспортных расходов, уточнил он: «Однако при текущем уровне цен и себестоимости производства "Металлоинвест" может осуществлять отгрузки через терминал в порту Усть-Луга, порты Дальнего Востока и погранпереходы на границе с Китаем». По мнению эксперта, в будущем необходимо развивать перевалочные мощности для железорудного сырья в порту Тамань.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин говорит, что компании, расположенные за пределами США и не ведущие там бизнес, «не обязаны соблюдать санкции, введенные против "Металлоинвеста"». «Тем не менее на практике многие неамериканские и неевропейские компании добровольно соблюдают ограничения США и ЕС, избегая взаимодействия с подсанкционными лицами и компаниями, чтобы самим не оказаться под санкциями»,— говорит юрист.

С этим согласна партнер и руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева: «Дело не только в прямых санкционных запретах. Перед дружественным зарубежным бизнесом может встать выбор: рынок США и инвестиции или закупка российского сырья».

Еще одним крупным активом USM, попавшим под санкции, стал «Аккерманн цемент». Ему принадлежат три завода общей мощностью 7,3 млн тонн цемента в год в Новотроицке, Горнозаводске (Пермский край) и Ахангаране (Узбекистан). Российские предприятия «Аккерманн цемента», как и другие компании отрасли, выпускают почти всю продукцию для внутреннего рынка, на экспорт идет незначительная часть и в основном в страны ЕАЭС. Холдингу также выдана лицензия на завершение сделок.

В «Аккерманн цементе» получить комментарии не удалось. Генлицензия, отмечает источник “Ъ” на рынке, могла потребоваться для реализации закупок фильтров или оборудования. По его словам, «вся цементная отрасль зависит от поставок основного оборудования из США и ЕС, там же оно и ремонтируется». Как раз фильтры в основном приходят из США, на их долю до весны 2022 года приходилось более 40% всех закупок цементниками РФ фильтров иностранного производства.

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова, Юлия Тишина, Татьяна Исакова, Екатерина Волкова, Евгений Зайнуллин, Халиль Аминов