Каждый пятый россиянин считает Россию ведущей космической державой

Как показал опрос исследовательского центра Superjob, каждый пятый россиянин (19%) считает нашу страну ведущей космической державой. За последние десять лет доля респондентов, уверенных, что в настоящее время Россия занимает такое положение, выросло более чем вдвое. Большинство опрошенных (81%) считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. 22% убеждены, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир». О лидирующем положении страны сегодня чаще говорят россияне в возрасте от 35 до 44 лет, славное космическое прошлое упоминают респонденты в возрастной группе 45 лет и старше.

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При этом 38% опрошенных заявляют, что хотели бы сами полететь в космос. 51% не готовы к такому подвигу.