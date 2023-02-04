Обсуждение поставок ВСУ истребителей, 80-летие Сталинградской битвы и приговор Александру Невзорову

Инициативы недели

США, ФРГ и Великобритания отказывают Украине в боевой авиации, Польша и Литва высказываются за поставки, Франция подобную помощь лишь допускает.

США и НАТО обвинили РФ в нарушении ключевого двустороннего договора в сфере безопасности. Кремль считает важным сохранить ДСНВ.

США включат в военную помощь Украине на $2,2 млрд ракеты большей дальности. Кремль считает, что это не изменит ход спецоперации, но потребует больше усилий.

Новый посол США Линн Трейси официально приступила к работе в России.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов.

Правительство РФ утвердило индексацию целого ряда выплат и пособий.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему.

Экспертный совет Минобрнауки РФ утвердил обновленную концепцию преподавания истории России в вузах.

Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России.

Федерация шахмат России переходит из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Президентский фонд выделил 17 млн руб. на проект Олега Газманова по созданию базы патриотических песен.

«Яндекс» планирует открыть офис в Стамбуле.

Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России.

ОПЕК+ договорилась оставить в силе текущие квоты по добыче нефти.

По букве закона

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии за фейки об армии.

Президент РФ Владимир Путин разрешил вводить бессрочный уровень угрозы в приграничных районах.

Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые территории России.

Вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть.

Цитаты недели

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты» (президент РФ Владимир Путин на концерте в честь годовщины Сталинградской битвы в Волгограде).

«Мы не хотели бы вести войну до последнего украинца» (директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин о СВО).

«Я считаю, что, когда один не хочет, двое не дерутся» (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва о мирном урегулировании конфликта на Украине).

«Будьте проще, используйте обычные паспорта» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов).

«Вы сошли с ума! Мне за вас стыдно!» (бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал о вердикте присяжных в Мосгорсуде).

«Будущее за Африкой» (президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Зимбабве).

«Каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть» (российский футболист Александр Кокорин в интервью).

Цифры недели

ФРС повысила ставку на 25 б. п. — до 4,5–4,75%.

МВФ пересмотрел оценку динамики ВВП России на 2023 год: вместо спада на 2,2% в фонде ждут роста на 0,3%.

Девять тысяч незаконно мобилизованных возвращены домой, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

Лишь 3% российских системообразующих предприятий перешли на отечественные операционные системы.

«Газпром» увеличил на 5% прокачку газа через Украину.

Россия за год опустилась на 22 позиции и заняла 146-е место в мировом индексе демократии от Economist.

В России выпуск легковых автомобилей упал до исторического минимума — 450 тыс. за 2022 год.

Россияне за 2022 год оформили на 40% больше загранпаспортов.

Бельгийский торговец оружием Фредди Верслуйс около 20 лет скупал списанные танки и теперь намерен продать их для нужд ВСУ — сейчас в арсенале его фирмы около 500 единиц.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин уволил первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова.

Новым вице-премьером Чечни стал 26-летний Хамзат Кадыров — племянник главы республики.

Сделки недели

Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

Три крупнейших оператора нефтеналивного парка — «Трансойл», «Нефтетранссервис» и RailGo — выкупили 22 тыс. цистерн.