Владимир Путин уволил первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Аверьянов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Юрий Аверьянов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В аппарате Совбеза сообщили ТАСС, что у 73-летнего господина Аверьянова истек срок контракта федерального госслужащего и он переходит на другую работу. В «Единой России» уточнили, что он назначен помощником председателя партии Дмитрия Медведева.

«Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака»,— говорится в сообщении партии в Telegram-канале.

Юрий Аверьянов с июля 2000 года работал в администрации президента. Был первым заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева более десяти лет, с 30 марта 2013 года.

20 января Владимир Путин уволил помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова. В 2022 году господин Павлов стал известен благодаря его неоднозначным высказываниям. В частности, он назвал сектой любавических хасидов, из-за чего секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось приносить публичные извинения.