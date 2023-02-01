ОПЕК+ пошла по прокачанной дорожке

Как и предполагалось, ОПЕК+ договорилась оставить в силе текущие квоты по добыче нефти. ОПЕК устраивает текущая ситуация с ценами на нефть, однако РФ она устраивать не может, поскольку дисконты Urals к Brent приближаются к $40 за баррель после введения эмбарго ЕС. Тем не менее вице-премьер Александр Новак назвал складывающиеся на рынке цены нефти «приемлемыми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 1 февраля рекомендовал оставить в силе текущие параметры сделки по ограничению добычи нефти. Их планируется сохранить до конца 2023 года. Последний раз участники сделки собирались в декабре 2022 года, а параметры сделки не менялись с ноября. Цены на нефть практически не отреагировали на решение ОПЕК+, оставшись на уровне $85 за баррель. Предполагается, что в следующий раз мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 3 апреля.

Комментируя итоги встречи, вице-премьер РФ Александр Новак объяснил решение тем, что «все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, складываются приемлемые цены исходя из спроса и предложения», а мировые запасы нефти находятся на уровнях ниже среднего значения за пять лет. ОПЕК+ продолжить следить за исполнением соглашения ежемесячно.

При этом ОПЕК+ не стала сокращать добычу, ожидая роста спроса со стороны Китая из-за снижения ковидных ограничений.

Решения в ОПЕК+ в основном зависят от позиции двух основных его членов — Саудовской Аравии и России. Саудовскую Аравию устраивает текущий уровень цен, кроме того, Эр-Рияд может ожидать, что добыча нефти в России начнет снижаться в результате эмбарго ЕС и западных санкций. Президент РФ Владимир Путин 30 января обсуждал сделку ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, однако о чем именно шли переговоры, не сообщалось.

Россия в условиях эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты ограничена в возможностях экспорта и поэтому, вероятно, вынуждена будет сократить добычу, которая пока остается на уровне 1,48 млн тонн в сутки (10,8 млн баррелей в сутки с учетом газового конденсата). Без конденсата добыча составляет около 10 млн баррелей в сутки, тогда как квота России в рамках ОПЕК+ —10,5 млн баррелей в сутки. То есть российские нефтекомпании сейчас даже перевыполняют договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи.

России было бы более выгодно сокращение добычи со стороны ОПЕК+, поскольку российская нефть Urals после вступления в силу эмбарго ЕС продается со значительным дисконтом к Brent.

По оценке Argus, дисконты достигают $40 за баррель. По данным Минфина РФ, в январе стоимость Urals составила $49,48 за баррель при заложенной в бюджет цене нефти $70 за баррель.

Рекомендация сохранить текущие квоты говорит о том, что для стран, входящих в сделку, текущая мировая цена на нефть находится на комфортном уровне, считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. ОПЕК+ в своем решении учитывала факторы восстановления спроса со стороны Китая, эффект от эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты. По мнению эксперта, факторами, которые могут побудить ОПЕК+ к более активным действиям, являются эскалация ситуации в Иране, продолжение смягчения санкций США к Венесуэле и возможный рост дефицита добычных и логистических мощностей в мире.

Дмитрий Козлов