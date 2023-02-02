Россия за год опустилась до 146-го места в мировом индексе демократии от Economist

Россия заняла 146-е место из 167-ми в мировом индексе демократии от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения журнала Economist. За 2022 год страна опустилась сразу на 22 позиции, набрала 2,28 балла . На это повлияли военная операция на Украине, преследования активистов и политиков за антивоенные высказывания, а также контроль над СМИ.

По оценке Economist, 45,3% мирового населения живут в демократических режимах различной степени устойчивости. Еще 36,9% населения — в авторитарных странах, Россия, с точки зрения авторов отчета, относится к ним.

Мировой индекс демократии за год поднялся на 0,01, до 5,29 балла из 10. Аналитики Economist, подчеркивают, что низкий рост связан со стагнацией из-за антикоронавирусных ограничений, которые затрагивали личные свободы граждан.

Самой демократической страной стала Норвегия с 9,81 балла из 10. Страна находится на первом месте уже несколько лет. На втором месте — Новая Зеландия (9,61), на третьем — Исландия (9,52).

Страной с самым жестким авторитарным режимом стал Афганистан, он находится на последнем, 167-м месте с 0,32 балла. На 166-м месте — Мьянма (0,74), на 165-й позиции — КНДР (1,08).

Олеся Павленко