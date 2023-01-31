Путин разрешил вводить бессрочный уровень угрозы в приграничных районах

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения по срокам на введение уровней террористической опасности в приграничных регионах. Раньше уровень террористической опасности мог устанавливаться на период не более 15 суток.

Желтый или высокий уровень террористической опасности начали вводить с весны 2022 года в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях, Севастополе, в двух приграничных районах Воронежской области, в отдельных районах Крыма и Краснодарского края. Из-за временных ограничений каждые 15 дней этот режим приходилось продлевать.

Также российский президент поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы российских субъектов, где установлен соответствующий режим. Досматривать машины будут в целях обнаружения оружия и взрывчатки.

Последний раз желтый уровень террористической опасности в приграничных регионах России продлевали 20 января.

Напомним, что с 19 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования. В субъектах России, входящих в состав Центрального федерального округа (ЦФО) и Южного федерального округа (ЮФО), включая Москву и Московскую область, установлен уровень повышенной готовности.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек