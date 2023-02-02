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Коммерсантъ FM
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Новым вице-премьером Чечни стал 26-летний племянник Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил на совещании правительства республики нового заместителя председателя правительства республики, министра имущественных и земельных отношений Хамзата Кадырова, сообщила пресс-служба главы Чеченской Республики. Хамзат Кадыров является племянником главы региона.

Глава Чечни заявил, что Хамзат Кадыров — талантливый и исполнительный руководитель, который достиг высоких результатов на предыдущих должностях в госорганах и органах местного самоуправления, передает издание «Грозный информ».

26-летний Хамзат Кадыров в 2012 году окончил Центароевскую школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Центарой имени Зелимхана Кадырова. В 2017 году он окончил Чеченский государственный университет и вступил в должность помощника главы Чечни. 20 июня 2018 года он был назначен на должность главы администрации Курчалоевского муниципального района, в этом же году он был награжден орденом Ахмата Кадырова. С 7 ноября 2019 года Хамзат Кадыров был избран членом президиума регионального политического совета чеченского регионального отделения партии «Единая Россия».

Эрдни Кагалтынов

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