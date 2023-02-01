Песков: поставка дальнобойных ракет ВСУ не изменит ход спецоперации, но потребует больше усилий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки США дальнобойных ракет на Украину — путь к нагнетанию напряженности. Он сообщил, что переговоры по этому вопросу с Вашингтоном Москва не планирует.

«Планов по переговорам нет. Главная цель — продолжать СВО и выполнить все задачи, которые Путин поставил. А ракеты — да, это прямой путь к нагнетанию напряженности»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он подчеркнул, что поставки на Украину ракет не изменят ход событий. «Это требует дополнительных усилий. Но это не изменит ход событий. СВО будет продолжаться»,— уточнил представитель Кремля.

По данным СМИ, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности. Речь может идти о поставках ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас на Украину поставляются ракеты дальностью 70 км). Помимо ракет Киев просит у западных союзников истребители. США, Германия и Великобритания выступают против, поскольку опасаются серьезной эскалации.

Подробнее о дискуссии вокруг истребителей — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Дарья Эрозбек