Вашингтон демонстрирует повышенное давление

Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что Россия нарушает Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — последнее из действующих двусторонних соглашений в сфере безопасности. Претензии США связаны с отказом России назначить дату заседания консультативной комиссии в рамках договора и дать добро на возобновление взаимных инспекций на местах, без чего Вашингтон не может быть уверен в том, что Москва не выходит за предусмотренные ДСНВ потолки по боезарядам и носителям. Россия готова обсуждать эти вопросы, но требует от США изменения курса по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters Сергей Рябков и Линн Трейси

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

О том, что Госдепартамент США в закрытом докладе Конгрессу обвинил Россию в нарушении ДСНВ, во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ. Как следует из публикации, США считают, что Россия не соблюдает два важных требования договора: о проведении заседаний двусторонней консультативной комиссии и о допуске инспекторов другой стороны на свои стратегические объекты. США впервые с 2011 года, когда ДСНВ вступил в силу, прямо обвиняют Россию в его нарушении.

Критической ситуацию американские дипломаты, впрочем, судя по всему, пока не считают: о выходе России за предусмотренные договором потолки стратегических наступательных вооружений в докладе речь не идет.

Госдепартамент лишь указывает на то, что в отсутствие инспекций американская сторона не может гарантировать, что Россия продолжает придерживаться оговоренных ограничений по ядерным боезарядам и носителям, что вызывает у США «серьезную обеспокоенность».

При этом собеседники издания во внешнеполитическом ведомстве США отмечают, что оба вопроса — о заседании комиссии и возобновлении инспекций — можно было бы легко решить.

Американская сторона, как говорят в Госдепартаменте, готова к «конструктивному взаимодействию» с Россией в этой сфере, поскольку сохранение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

«Он продолжает ограничивать российские стратегические ядерные силы и обеспечивает возможности их оценки, которых в противном случае мы бы не имели»,— поясняют собеседники издания.

Обсуждению этой темы был, судя по всему, посвящен и визит в МИД РФ нового американского посла Линн Трейси. На Смоленской площади ее принял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Раскрывать детали беседы стороны не стали. В МИД РФ лишь сообщили, что в ходе нее обсуждались «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями». В посольстве США в РФ и вовсе не стали комментировать встречу.

Впрочем, и так примерно понятно, о чем могли говорить дипломаты, поскольку в последние дни обе стороны неоднократно делали публичные заявления на эту тему. Так, представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер 24 января дал понять, что Госдепартамент может скоро и в своем открытом докладе по итогам года обвинить Россию в несоблюдении ДСНВ. Чтобы избежать осложнений, американский дипломат призвал РФ как можно скорее назначить дату заседания консультативной комиссии по договору и разблокировать инспекции на местах.

В свою очередь, Сергей Рябков в интервью “Ъ” (см. номер от 27 января) заявил, что «зашкаливающая агрессивность США, сделавших ставку на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нее тотальной гибридной войне, сделала в принципе практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел с Вашингтоном по контролю над вооружениями в режиме "как обычно"». По его словам, это не означает, что Россия отказывается от контроля над вооружениями как такового. «Но эта сфера не может существовать в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий»,— сказал замминистра. И подчеркнул: «Пока США не пересмотрят свою крайне враждебную линию в отношении нашей страны и не откажутся от политики наращивания угроз национальной безопасности России, какие-либо позитивные сигналы о поднимаемых Вашингтоном в контексте выполнения ДСНВ вопросах были бы неоправданными, несвоевременными и неуместными».

Иными словами, если США не пересмотрят свою политику на украинском направлении, Россия им ни по поводу заседания комиссии, ни по инспекциям навстречу не пойдет.

Сергей Рябков допустил, что ДСНВ развалится раньше времени (то есть раньше февраля 2026 года), добавив, что у Москвы это вызвало бы «как минимум глубокое сожаление». «Исходим из того, что соглашение объективно продолжает отвечать интересам обеих стран»,— отметил он.

Представители Госдепартамента в своих публичных выступлениях также всегда подчеркивают, что США остаются приверженными ДСНВ и, более того, нацелены на выработку нового соглашения с Россией после срока его истечения. Об этом говорила и Линн Трейси в ходе ноябрьских слушаний в Конгрессе по поводу утверждения ее кандидатуры на пост посла. В то же время она подчеркивала, что сначала Россия должна дать добро на возобновление инспекций. Только после этого, по словам дипломата, можно будет обсуждать будущие договоренности.

Судя по публикации The Wall Street Journal, США решили усилить давление на Россию по этому вопросу.

Елена Черненко