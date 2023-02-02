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Коммерсантъ FM
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Shell отчиталась о продаже «Газпром нефти» своей доли в Салымском проекте

Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД). Сделку должны согласовать российские власти, говорится в ежеквартальном отчете британской компании (.pdf). Стороны закрепили договоренности 22 декабря 2022 года.

СПД, ранее — Salym Petroleum Development, было создано в 1996 году. Оно владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн тонн).

Shell также сообщила, что ее контракты на покупку российского газа и нефтепродуктов завершились в конце 2022 года. Прекращены все долгосрочные закупки нефти из РФ у сторонних организаций. У британской компании сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ. Однако в третьем квартале один из контрагентов остановил поставки. Ранее было известно, что у Shell International Trading Middle East есть контракт с европейской «дочкой» НОВАТЭКа Novatek Gas & Power на 0,9 млн тонн в год с проекта «Ямал СПГ». Еще один контракт касается поставок СПГ с «Сахалина-2», из которого Shell намерена выйти.

Арбитражный суд Московской области конце декабря полностью удовлетворил иск «Газпром нефти», который просил разрешить Shell продать структуре российской компании долю в их паритетном совместном предприятии ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) для консолидации актива. Прежде суд перевел СПД из нидерландской в российскую юрисдикцию и наложил запрет на отчуждение доли Shell в СП.

Подробнее о продаже доли в совместном проекте в Салыме — в материале «Ъ» «Для Shell ищут выход из России».

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