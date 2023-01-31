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Коммерсантъ FM
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Системы у них не той системы

Компаниям плохо даются российские IT-решения

Среди российских компаний из числа системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры лишь 3% и 1,7% соответственно заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Основной трудностью остается совместимость решений с текущим софтом и оборудованием. По оценке участников рынка, реализация заявленных проектов по адаптации потребует до пяти лет.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием разработчика решений для кибербезопасности «СерчИнформ» по импортозамещению систем управления базами данных (СУБД) и операционных систем в российских системообразующих компаниях и субъектах критической информационной инфраструктуры (КИИ, важные для страны IT-сети, в том числе госорганов, промышленных предприятий, объектов транспорта, связи и др.). В ходе исследования с сентября по ноябрь 2022 года было опрошено 1,1 тыс. IT-специалистов из различных отраслей.

Согласно результатам, полностью завершили импортозамещение системного софта (ОС и СУБД) только 3% системообразующих предприятий и 1,7% субъектов КИИ. В процессе перехода находятся 23% опрошенных. В большинстве компаний (53%) его только планируют. Системное ПО поддается замещению сложнее всего, дело не только в трудозатратах, но и в необходимости переобучать сотрудников, адаптировать имеющийся софт, отмечает руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Согласно указу президента от 30 марта 2022 года, с 1 января 2025 года госкомпаниям запрещено использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения работы КИИ. Для поддержки российских разработчиков правительство подготовило две «дорожные карты»: «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО: ОС, офисные пакеты, СУБД) и «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО: системы проектирования, PLM, BIM и т. д.). Проекты, вошедшие в документы, претендуют на гранты и преференции в госзакупках. Всего на импортозамещение в этой части выделено 37,1 млрд руб. до 2024 года (см. “Ъ” от 25 ноября 2022 года).

Цифры, приведенные в отчете, очень похожи на реальное положение дел, полагает главный специалист отдела комплексных систем защиты «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников: «Крупные компании имеют много разнообразного ПО, зачастую сопряженного, и переход на новые ОС для них будет тяжелым». В «Сибур Диджитал» отметили, что с СУБД ситуация развивается быстрее благодаря облачным технологиям.

Крупные операторы связи ведут работу по переходу на отечественные СУБД и ОС на объектах КИИ «планомерно», утверждают в «МегаФоне»: «Это требует перестройки бизнес-процессов управления IT-активами». Миграция на отечественные ОС затруднительна потому, что они не поддерживают множество компонентов и прикладного ПО, уточнил руководитель по развитию решений кибербезопасности «Вымпелкома» Егор Бигун.

В финансовом секторе подчеркивают, что разработчики банковского ПО «десятилетиями использовали иностранные ОС и СУБД». Наибольшие трудности индустрия испытывает при замещении автоматизированных банковских систем (АБС), которые при большом объеме трансакций должны постоянно расширять схему данных, пояснил управляющий директор по IT и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

Отечественные разработчики не отрицают сложностей при переводе клиентов на свои решения. «Одной из основных проблем остается совместимость с прикладным софтом и оборудованием»,— отмечает гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Но, подчеркивает гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев, заместить только системный и инфраструктурный софт недостаточно: «Нужна разработка специализированных отраслевых продуктов сразу под отечественные платформы. Сейчас идет огромное количество пилотных проектов, в среднем их реализация занимает от полугода до полутора лет. Сам переход, в зависимости от сложности инфраструктуры предприятия, составит от полугода до нескольких лет».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Юлия Пославская

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