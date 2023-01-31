Западные союзники Украины разошлись в оценках перспективы поставки Киеву американских истребителей F-16 и боевой авиации в целом. Так, президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц пока исключили отправку самолетов, а лидер Франции Эмманюэль Макрон подобную помощь допустил при соблюдении ряда условий. Польша и Литва — главные лоббисты передачи Украине западных танков — также высказались за поставку боевой авиации. Ранее такую возможность обещали рассмотреть и в Нидерландах. Между тем украинские власти, несмотря на отсутствие согласия среди партнеров, продолжают настаивать на крайней необходимости получения самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по позиции лидеров ведущих западных стран, истребители F-16 появятся в небе над Украиной еще не скоро

Фото: RADOSLAW JOZWIAK / AFP Судя по позиции лидеров ведущих западных стран, истребители F-16 появятся в небе над Украиной еще не скоро

Фото: RADOSLAW JOZWIAK / AFP

Разговоры о возможных поставках Киеву истребителей западного производства начались сразу после завершения истории с передачей ему танков. Как и в случае с танками, первой давление на себе ощутила Германия, канцлер которой Олаф Шольц еще в воскресенье, 29 января, призвал не превращать помощь союзников в соревнование и отрицательно отозвался о перспективе передачи Украине истребителей (см. “Ъ” от 30 января).

Теперь в этом его поддержал и президент США Джо Байден. На вопрос журналистов, предоставит ли Вашингтон самолеты вслед за танками, глава Белого дома коротко ответил: «Нет».

Детальнее раскрывать свою позицию американский лидер не стал. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби позднее пояснил, что США и так «уже отправляют значительные объемы помощи и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы». «Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной»,— отметил он.

В Лондоне также сочли «нецелесообразной» передачу Украине истребителей Typhoon или американских F-35 (которые есть на вооружении британских ВВС). Как заявили в пресс-службе премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, глава правительства выступает за ускорение поддержки Киева, чтобы конфликт не зашел в «длительный тупик», однако это не касается отправки самолетов, учитывая планирующееся наступление Украины весной.

«Британские истребители Typhoon, а также F-35 чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться на них летать, уходят месяцы. Исходя из этого мы считаем непрактичным отправлять эти самолеты Украине. В данном случае ограничивающий фактор — это время, необходимое для того, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование. Но мы посмотрим, что еще можем сделать для помощи Украине»,— сказали в пресс-службе господина Сунака.

Между тем в Париже однозначно отказывать Киеву в поставках боевой авиации не стали.

По словам Эмманюэля Макрона, «по определению ничто не исключено, но при условии трех критериев». Во-первых, уверен лидер Пятой республики, необходимо учитывать степень полезности таких поставок, принимая во внимание продолжительность обучения пользования самолетами. Во-вторых, отправка вооружений не должна приводить к эскалации. И, в-третьих, передача истребителей не должна ослаблять обороноспособность Франции. Примечательно, что именно в Париж 31 января отправился министр обороны Украины Алексей Резников, который, как писали западные СМИ, намерен лично попросить у господина Макрона истребители. Днем ранее, 30 января, издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны Франции сообщило, что Париж рассматривает просьбу Украины начать обучение летчиков управлению французскими истребителями.

Тем временем в Варшаве не видят никаких препятствий для передачи Киеву западных самолетов, в первую очередь F-16. По словам премьера Матеуша Моравецкого, Польша готова рассмотреть подобные поставки, однако только в «полной координации» с союзниками по НАТО. «Как это было несколько месяцев назад с самолетами МиГ-29, так же и любая другая авиационная помощь будет согласовываться, реализовываться и, возможно, передаваться совместно с другими странами НАТО»,— пояснил господин Моравецкий. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак увидел в словах польского премьера «положительный сигнал» и заявил, что «работа над получением истребителей F-16 продолжается».

Наибольшую готовность в вопросе поставок авиации проявила Литва — недавний главный партнер Польши по лоббированию передачи Киеву западных танков. По мнению президента прибалтийской республики Гитанаса Науседы, «эти красные линии необходимо переступить» и отправить Украине истребители и ракеты большей дальности. «На этом решающем этапе войны, когда переломный момент неизбежен, важно, чтобы мы действовали без промедления»,— сказал господин Науседа. Кроме того, ранее Нидерланды также допустили возможность передачи Украине F-16.

По мнению экспертов, с одной стороны, ситуация напоминает историю с поставками западных танков, которые партнеры Киева изначально также исключали.

Но с другой — передача Украине истребителей, обучение летчиков для их использования и последующее обслуживание неизбежно натолкнутся на большие технические трудности, а потому вполне может оказаться препятствием для реализации этого запроса Украины. Как пояснил “Ъ” директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, вопрос отправки Киеву истребителей находится за горизонтом текущего года.

«Ясно, что в ближайшие 12 месяцев таких поставок не будет. Причины здесь самые разные. Во-первых, есть опасения эскалации, поскольку самолеты — это новый уровень вовлеченности Запада в конфликт даже по сравнению с танками. Во-вторых, серьезные технические обстоятельства, начиная от обучения и заканчивая взлетными полосами украинских аэродромов, в большинстве своем не приспособленных для F-16, не говоря уже о других моделях. Скорее упор будет делаться на системах ПВО, которые проще в использовании и их легче замаскировать. Одна из проблем украинской армии — это превосходство России в воздухе. Так что к этому вопросу будут возвращаться»,— отметил эксперт.

Впрочем, Киев не намерен отказываться от своих требований и продолжает запрашивать истребители и дальнобойные ракеты у союзников. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 31 января, что поручил всем украинским дипломатам в «ключевых столицах» сделать своим приоритетом разблокировку решений по поставкам боевой авиации и ракет большей дальности. «Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие»,— заверил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя развернувшуюся на Западе дискуссию, заявил: страны Балтии и Польша, выступившие за поставки истребителей, делают все, «чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное мало задумываясь о последствиях». По его словам, рост вовлеченности западных стран в конфликт «не поможет изменить ход событий».

Алексей Забродин