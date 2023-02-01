Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 8 годам колонии общего режима. Он признан виновным по делу о фейках в отношении российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также Александру Невзорову запрещено администрировать сайты на 4 года.

Обвинение просило суд назначить ему 9 лет колонии. По версии следствия, во время одного из своих стримов Александр Невзоров озвучил заведомо ложную информацию о бомбардировках российскими военными Мариуполя и убийствах в Буче. Защита настаивала, что в своих публикациях он использовал информацию из открытых источников.

Сам журналист покинул Россию еще в марте 2022 года. Интерпол отказался его искать и экстрадировать. В апреле Минюст признал господина Невзорова иностранным агентом. 4 мая МВД объявило его в розыск, через два дня его заочно арестовали на два месяца (срок отсчитывается с момента его задержания или экстрадиции в Россию). 10 июня Басманный суд наложил арест на участок журналиста, расположенный в Санкт-Петербурге.