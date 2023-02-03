НАТО обвинило Россию в невыполнении ДСНВ

НАТО обеспокоено несоблюдением условий Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России. В организации призвали страну вернуться к своим обязанностям согласно ДСНВ. Заявление об этом опубликовано на сайте альянса.

Как сказано в заявлении, отказ России от встречи двусторонней консультативной комиссии и помощи США с инспекцией на своих территориях мешает США выполнять свои обязательства по ДСНВ.

«Союзники по НАТО согласны с тем, что новый ДСНВ способствует международной стабильности, ограничивая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому мы с обеспокоенностью отмечаем невыполнение Россией юридически обязывающих обязательств по новому ДСНВ»,— сказано в заявлении.

С 29 ноября по 6 декабря в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии. Россия отказалась от участия в последний момент. Позже в МИД России заявили, что решение принято из-за враждебности США и безразличия к обеспокоенности российской стороны. В Москве говорили, что ждут инициативы США провести встречу в 2023 году.

31 января газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, нарушив условия ДСНВ. По информации газеты, Москва также отказалась от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей. Комментируя публикацию, в Кремле утверждали, что для России важно сохранить действие ДСНВ. Там настаивают, что США подают мало намеков на продолжение диалога по договору.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Вашингтон демонстрирует повышенное давление».

Олеся Павленко