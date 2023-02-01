Александр Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме. Этот опыт он назвал «хорошей школой». В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы по статьям о побоях и хулиганстве. Через пять месяцев он вышел по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кокорин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Кокорин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как можно жалеть? Это уже все произошло. Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы чуть в себя прийти. Нужно сделать лайфхак: чтобы приводить в себя ребят, которые чуть поплыли — на месяц на два в СИЗО»,— сказал футболист в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Суперлига».

В октябре 2018 года Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В мае 2020 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Все фигуранты были освобождены условно-досрочно.

В настоящее время Кокорин выступает за кипрский футбольный клуб «Арис», в который перешел на правах аренды из итальянской «Фиорентины» в августе 2022 года. Павел Мамаев в начале июня прошлого года покинул подмосковные «Химки» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Кокорина и Мамаева рассудили по-разному».

Эрдни Кагалтынов