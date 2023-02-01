Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации на Украине

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках (44-ФЗ), предусматривающий контрактную систему. По ее словам, это поможет «быстро осваивать средства». С соответствующим предложением сенаторы обратятся в правительство.
Валентина Матвиенко
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон (о госзакупках.— "Ъ") и дать возможность быстро осваивать средства»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании Совфеда.
По ее словам, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов.
«Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов и тех, кто ведет контроль… Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны»,— добавила Валентина Матвиенко.
Сейчас, после проведения всех конкурсных процедур, на освоение средств остается полгода. Председатель Совфеда считает, что это «неприемлемо в нынешней ситуации».
Закупка по 44-ФЗ — закупка товаров, услуг и работ, где заказчиком является организация, которая закупает товары за счет выделенных ей бюджетных средств. Такая закупка проводится за счет федеральных, региональных или муниципальных бюджетных средств. Правила проведения процедуры устанавливает государство.