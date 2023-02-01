Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации на Украине

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках (44-ФЗ), предусматривающий контрактную систему. По ее словам, это поможет «быстро осваивать средства». С соответствующим предложением сенаторы обратятся в правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон (о госзакупках.— "Ъ") и дать возможность быстро осваивать средства»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании Совфеда.

По ее словам, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов.

«Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов и тех, кто ведет контроль… Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны»,— добавила Валентина Матвиенко.

Сейчас, после проведения всех конкурсных процедур, на освоение средств остается полгода. Председатель Совфеда считает, что это «неприемлемо в нынешней ситуации».

Закупка по 44-ФЗ — закупка товаров, услуг и работ, где заказчиком является организация, которая закупает товары за счет выделенных ей бюджетных средств. Такая закупка проводится за счет федеральных, региональных или муниципальных бюджетных средств. Правила проведения процедуры устанавливает государство.

Дарья Эрозбек