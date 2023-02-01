Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России

Минпромторг Казахстана подготовил проект документа о ликвидации торгового представительства страны в России. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытые НПА». Обсуждение документа продлится две недели.

«Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»,— сказано в проекте постановления.

Согласно документу, основанием для ликвидации представительства стало поручение премьера Казахстана от 24 января. Текст поручения не опубликован.

Россия и Казахстан подписали соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году. В России торговое представительство Казахстана открыли в 2009 году. Оно находится в Москве, отделение представительства также есть в Казани.

Торговое представительство помогает казахстанским экспортерам и дистрибьюторам с работой на российском рынке и привлечением зарубежных инвестиций в Казахстан. Сейчас обязанности торгового представителя выполняет Дамир Адильбеков.

Олеся Павленко