Правительство утвердило с 1 февраля индексацию целого ряда выплат и пособий

С 1 февраля 2023 года вступает в силу правительственное постановление, согласно которому ряд социальных выплат будет проиндексирован на 11,9%. Индексация коснется пособий для семей с детьми, гарантий для Героев СССР и России и других категорий граждан.

В перечне индексируемых пособий также упомянуты страховые выплаты, пособия для инвалидов, чернобыльцев и ветеранов.

19 января в Минфине сообщили об индексации материнского капитала: с 1 февраля он будет увеличен до до 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. на второго. Коэффицент индексации выплат ежегодно устанавливается с 1 февраля, в прошлом году он составил 8,6%.

Андрей Сапожников