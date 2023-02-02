Нарышкин: Россия не хочет вести военные действия «до последнего украинца»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца». Он полагает, что большая часть населения Украины — «нормальные люди», которые стали жертвами НАТО.

«Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО»,— считает господин Нарышкин (цитата по «РИА Новости»). «Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца»,— добавил он.

24 февраля, объявляя о начале военной операции, президент России Владимир Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В апреле 2022 года он говорил, что цель военной операции на Украине — помощь жителям Донбасса. В марте Владимир Путин заявлял, что ее цель — избавить Донбасс «от геноцида». В июне президент сказал, что спецоперация идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно.