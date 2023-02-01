Бельгийский торговец оружием 20 лет скупал старые танки и теперь намерен продать их для нужд ВСУ

Глава частной бельгийской компании по продаже оружия OIP Фредди Верслуйс около 20 лет скупал у правительства Бельгии списанные танки — сейчас в арсенале его фирмы около 500 единиц. Как сообщает The Guardian, предприниматель намерен продать их по выгодной цене для нужд украинской армии. Власти Бельгии говорят, что у страны нет исправных танков для Украины, и обвиняют господина Верслуйса в попытке нажиться на войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава частной бельгийской компании по продаже оружия OIP Фредди Верслуйс среди танков Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman Десятки танков Leopard 1 и другой бронетехники немецкого производства на складе в бельгийском городе Турнэ Фото: Reuters / Yves Herman Всего на складе есть 50 немецких танков Leopard 1, 38 немецких Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 M113. Фото: Reuters / Yves Herman Фредди Верслуйс у немецкого танка Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman Танк Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman Следующая фотография 1 / 5 Глава частной бельгийской компании по продаже оружия OIP Фредди Верслуйс среди танков Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman Десятки танков Leopard 1 и другой бронетехники немецкого производства на складе в бельгийском городе Турнэ Фото: Reuters / Yves Herman Всего на складе есть 50 немецких танков Leopard 1, 38 немецких Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 M113. Фото: Reuters / Yves Herman Фредди Верслуйс у немецкого танка Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman Танк Leopard 1 Фото: Reuters / Yves Herman

По словам главы OIP, ангар его компании представляет крупнейший частный запас оружия в Европе. «Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они наконец поучаствуют в боевых действиях на Украине»,— сказал Фредди Верслуйс.

На складе, который находится в бельгийском Турнэ, есть 50 немецких танков Leopard 1, 38 немецких Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 M113.

Фредди Верслуйс скупил бОльшую часть своих текущих запасов за последние два десятилетия, приобретая танки напрямую у европейских правительств, которые стремились сократить расходы на оборону после развала СССР.

В рамках одной из крупных сделок владелец оборонной компании купил 50 танков Leopard 1, которые бельгийское правительство вывело из эксплуатации в 2014 году — по €37 тыс. за каждый. В течение многих лет он не мог продавать немецкие Leopard 1 и Gepard, поскольку для реэкспорта требовалось одобрение Берлина. Оно было получено 25 января текущего года.

Господин Верслуйс уже продал 46 легких бронированных машин M113 Великобритании, которая затем передала их Украине. Бельгия, в арсенале которой не осталось исправных танков, изучила возможность выкупа Leopard 1, проданных предпринимателем.

На прошлой неделе министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что начала переговоры с OIP, но обвинила фирму в попытке получить «огромную прибыль» от продажи боевых машин. «Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона за танк, который и близко нельзя назвать боеспособным»,— заявила госпожа Дедондер бельгийским СМИ.

Фредди Верслуйс отрицал, что бельгийское правительство обращалось к нему, и сказал, что пока трудно оценить, за сколько он готов продать свои танки. «Сейчас нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и понимать, что нужно обновить»,— заявил он.

Глава OIP подчеркнул, что могут потребоваться месяцы и до €1 млн на ремонт каждой машины, чтобы подготовить их к использованию на Украине. Он отметил, что с момента, как немецкие власти разрешили реэкспорт своих танков, к Фредди Верслуйсу уже обратились представители Украины и Великобритании.

«Мы открыты для всех вариантов»,— сказал господин Верслуйс. «Но цена должна быть справедливой, мы не благотворительная организация»,— добавил он.

В рамках первой волны военной помощи вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 современных западных танков. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, «танковая коалиция» из стран—союзников Украины, которые поставят ей тяжелое вооружение, состоит из 12 государств.

О новых поставках вооружений на Украину читайте в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Дарья Эрозбек