Reuters: США включат в военную помощь Украине на $2,2 млрд ракеты большей дальности

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По их данным, в этот пакет впервые войдут ракеты большой дальности.

Позже Reuters уточнил, что речь идет о поставках ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас на Украину поставляются ракеты дальностью 70 км).

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что его страна ведет переговоры о поставках ракет, которые позволили бы атаковать объекты в Крыму. В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году США передадут Украине ракеты большой дальности ATACMS. Дальность их применения — 300 км.

В конце ноября Украина попросила о поставках ракет дальностью 800 км. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснял необходимость поставок этих ракет проблемами в энергетике.

Власти Украины не раз просили США о поставках оружия большой дальности. Белый дом выступает против, поскольку Украина может использовать эти ракеты для ударов по территории России, что приведет к эскалации военного конфликта.

Анастасия Ларина