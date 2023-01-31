Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что покинут Международную федерацию журналистов (IFJ) в том числе из-за присутствия в ней россиян. IFJ объявила, что инициировала процесс приостановки членства и исключения из своего состава Союза журналистов России (СЖР). Глава СЖР Владимир Соловьев утверждает, что официальных заявлений об исключении из IFJ не поступало.

Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. Она представляет около 600 тыс. журналистов из 140 стран мира. Защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе.

Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия обвинили IFJ в «недемократической практике, неэтичных финансовых операциях», а также в том, что она позволила представителям российских государственных СМИ оставаться в своем составе и не отреагировала после создания региональных ассоциаций российских журналистов на новых территориях России.

Недовольство четырех стран вызвали, в частности, «непрозрачность использования финансов IFJ», а также низкая текучесть кадров на руководящих должностях. «Мы называем это коррупционной деятельностью»,— сказала председатель Союза журналистов Финляндии Рейтер Ханне Ахо.

В IFJ пообещали ответить на все претензии. «Мы полностью отвергаем ложные, клеветнические и дискредитирующие обвинения»,— заявил Reuters заместитель генсека IFJ Джереми Дир.

Владимир Соловьев сказал «РИА Новости», что российский союз находится в контакте с руководством международной федерации. По его словам, инициировать исключение россиян из IFJ пытались два украинских союза. «Их поддержали скандинавы и прибалты. Пока ничего официального, так сказать, со стороны руководства (IFJ.— "Ъ") не было»,— утверждает он.