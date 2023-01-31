Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что покинут Международную федерацию журналистов (IFJ) в том числе из-за присутствия в ней россиян. IFJ объявила, что инициировала процесс приостановки членства и исключения из своего состава Союза журналистов России (СЖР). Глава СЖР Владимир Соловьев утверждает, что официальных заявлений об исключении из IFJ не поступало.

Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. Она представляет около 600 тыс. журналистов из 140 стран мира. Защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе.

Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия обвинили IFJ в «недемократической практике, неэтичных финансовых операциях», а также в том, что она позволила представителям российских государственных СМИ оставаться в своем составе и не отреагировала после создания региональных ассоциаций российских журналистов на новых территориях России.

Недовольство четырех стран вызвали, в частности, «непрозрачность использования финансов IFJ», а также низкая текучесть кадров на руководящих должностях. «Мы называем это коррупционной деятельностью»,— сказала председатель Союза журналистов Финляндии Рейтер Ханне Ахо.

В IFJ пообещали ответить на все претензии. «Мы полностью отвергаем ложные, клеветнические и дискредитирующие обвинения»,— заявил Reuters заместитель генсека IFJ Джереми Дир.

Владимир Соловьев сказал «РИА Новости», что российский союз находится в контакте с руководством международной федерации. По его словам, инициировать исключение россиян из IFJ пытались два украинских союза. «Их поддержали скандинавы и прибалты. Пока ничего официального, так сказать, со стороны руководства (IFJ.— "Ъ") не было»,— утверждает он.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...