Лула да Силва предложил многосторонний формат урегулирования российско-украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной о мире. Он считает, что для урегулирования нужен новый многосторонний формат на примере G20. Бразильский президент отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте.

Господин Лула да Силва выступил с инициативами на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он отметил, что считает ошибочным решение России ввести войска на Украину. «Но я считают, что когда один не хочет, двое не дерутся»,— добавил глава государства (цитата по G1).

«Если я могу помочь, я это сделаю. Если нужно поговорить с Путиным или Зеленским, то я это сделаю»,— сказал господин Лула да Силва. Однако он считает, что важнее собрать группу тех, кто «обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом».

Политик напомнил, что G20 была создана для преодоления негативных последствий кризиса 2008 года. Он обсудил создание нового формата по урегулированию на Украине с Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Луис Инасиу Лула да Силва намерен затронуть эту тему во время переговоров с президентом США Джо Байденом в феврале и председателем КНР Си Цзиньпином в марте.

Важную роль в таком формате он отводит Китаю, Индии и Индонезии. «Не знаю, будет ли это "двадцатка", "десятка" или "пятнашка", но миру нужен мир»,— добавил президент (цитата по ТАСС). По его мнению, действующие переговорные инициативы исчерпали себя, потому что посредникам «нечего предложить».

Господин Лула да Силва считает недостаточными международные усилия по урегулированию конфликта. Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не такими очевидными. В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для проведения мирных переговоров Россия должна вывести свои войска, передает Reuters.

Переговоры России и Украины были остановлены весной 2022 года. Владимир Зеленский заявлял, что мирное урегулирование конфликта возможно только в случае вывода российских войск. Россия в ходе военной операции на Украине в конце сентября 2022 года присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Леонид Уварчев