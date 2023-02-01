ФРС повысила ставку на 25 б.п. — до 4,5-4,75%

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет от 4,5% до 4,75% годовых. Об этом сообщается в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 1 февраля. Это максимальный показатель базовой ставки с 2007 года, следует из данных Федрезерва.

В заявлении ФРС говорится, что в стране наблюдается умеренны рост расходов и производства, а также устойчивым прирост рабочих мест. Уровень безработицы остается низким. В коммюнике также отмечается, что спецоперация на Украине привела в росту «глобальной неопределенности», в том числе в экономике.

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