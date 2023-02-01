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Коммерсантъ FM
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В России выпуск легковых автомобилей упал до исторического минимума — 450 тыс. за 2022 год

За 2022 год в России было произведено 450 тыс. легковых автомобилей (-67% за год). Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Как следует из материалов Росстата, в декабре 2022 года выпуск автомобилей вырос на 70% относительно показателей марта (было произведено 40,3 тыс. легковых машин). Ранее рекордно низкий выпуск автомобилей фиксировался в России в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса — тогда было произведено 597 тыс. машин.

После ввода российских войск на Украину в России наблюдается кризис на автомобильном рынке, который проявляется в остановке поставок зарубежных автомобилей и простоях на предприятиях отечественных производителей. По оценке ВТБ, из-за ухода из России западных брендов каждый второй автомобиль на российском рынке в 2023 году будет китайским.

О деятельности автодилеров в России на фоне санкций — в материале «Ъ» «Пробегство от санкций».

Андрей Сапожников

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