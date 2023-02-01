Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах на потолок цен на российскую нефть странами G7 и Евросоюза. Согласно указу, запрещается продажа российских нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по потолку цен может производиться только по разрешению президента.

Указ действует до 1 июля 2023 года. Как говорится в документе, меры введены в связи «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и их союзников, а также для защиты национальных интересов. Дату запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем вступили в силу 5 декабря.

Подробнее — в материале «Потолок им не указ».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...