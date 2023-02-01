Вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах на потолок цен на российскую нефть странами G7 и Евросоюза. Согласно указу, запрещается продажа российских нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по потолку цен может производиться только по разрешению президента.

Указ действует до 1 июля 2023 года. Как говорится в документе, меры введены в связи «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и их союзников, а также для защиты национальных интересов. Дату запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем вступили в силу 5 декабря.

Подробнее — в материале «Потолок им не указ».

Анастасия Ларина