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Коммерсантъ FM
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Переворот подъемом

В МВФ неожиданно поверили в российский рост и меньше верят в мировой

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел оценку динамики ВВП России на 2023 год: ранее ожидался спад в 2,2%, теперь в фонде ждут роста на 0,3%. Прямо причин улучшения ожиданий МВФ не называет, но считает сырьевое эмбарго против РФ малоэффективным, а глобальный прогноз роста немного ухудшил. «Перевороты» в оценках экспертов показывают в первую очередь масштабы неопределенности и состоявшихся изменений на мировых рынках в 2020–2022 годах, как и движений, ожидаемых в 2023–2024 годах.

Тренды в переоценке МВФ экономического роста мира и России на 2023 год неожиданно разошлись

Тренды в переоценке МВФ экономического роста мира и России на 2023 год неожиданно разошлись

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тренды в переоценке МВФ экономического роста мира и России на 2023 год неожиданно разошлись

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Темпы роста глобальной экономики замедлятся с 3,4% в 2022-м до 2,9% в 2023-м, следует из обновления макропрогноза МВФ (оценка повышена на 0,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению с октябрем). В 2024 году прогнозируется ускорение роста до 3,1%. Глобальная инфляция также может замедлиться с 8,8% до 6,6% в 2023 году (и 4,3% в 2024-м, до пандемии показатель в среднем рос на 3,5% в год), при этом базовая инфляция во многих странах еще не достигла пика. Главным фактором улучшения глобального прогноза стало повышение ожиданий от китайской экономики на фоне снятия коронавирусных ограничений в стране, сдерживают же рост мирового ВВП более высокие ставки центробанков и последствия конфликта на Украине. Замедлению инфляции, в свою очередь, способствует снижение цен на нефть — в этом году ожидается их спад на 16% (после роста на 40% в 2022 году) — и на остальные виды сырья (на 6,3% после роста на 7%).

Для России прогноз МВФ оказался неожиданно позитивным. Отметив, что спад ВВП РФ в 2022 году оказался меньшим (2,2% против 3,4% в октябрьском прогнозе фонда), на 2023 год МВФ сделал прогноз о росте российской экономики на 0,3% (против снижения на 2,3% в предыдущем прогнозе и спада на 3,3% в январском прогнозе Всемирного банка).

Оценка МВФ оказалась даже позитивнее и ожиданий властей РФ — в Минэкономики ждут сокращения ВВП РФ в этом году на 0,8%, а в Банке России — на 1–4% — и консенсуса Focus Economics (в январе 2023 года — минус 3%); новый консенсус-прогноз российского ЦБ будет опубликован на этой неделе.

Минэкономики практически немедленно заявило о «сближении» оценок МВФ с российскими.

Напрямую динамика оценок по России в прогнозе МВФ, видимо, не связана с динамикой мирового роста — в развитых странах темпы роста в этом году замедлятся до 1,2% против 2,7% годом ранее. В том числе в США ожидается замедление роста с 2% до 1,4% (прогноз улучшен на 0,4 п. п.). Темпы роста в зоне евро могут составить в этом году лишь 0,7%, прогноз был улучшен на 0,2 п. п. В развивающихся странах (к ним в фонде относят и Россию) темпы роста, напротив, в 2023 году незначительно (на 0,3 п. п.) ускорятся — с 3,9% до 4%. В Китае ожидается ускорение роста до 5,2%. В Индии увеличение ВВП может замедлиться с 6,8% до 6,1%, но вклад страны в мировой рост будет вторым после китайского.

Влияние китайского и индийского спроса на мировых рынках на прогноз МВФ по РФ, очевидно существует — обе страны стали ключевыми рынками российского сырьевого экспорта после объявления странами G7 ограниченного эмбарго и price cap на его компоненты с февраля 2022 года. Прогноз не раскрывает, за счет чего рост в РФ может стать положительным, но содержит прямое указание на то, что текущий уровень ценового потолка на российскую нефть ($60 за баррель) не окажет существенного влияния на объемы ее поставок из-за их перенаправления в страны, не поддержавшие санкции. Тем не менее то, что именно динамика чистого экспорта в ВВП РФ — источник положительного роста в расчетах МВФ, остается лишь предположением.

Прогноз МВФ заставил российских аналитиков спорить о том, ждать ли роста в 2023 году и кто из прогнозистов «перевернется следующим».

Еще недавно, 19 января, Наталья Орлова из Альфа-банка и Евгений Надоршин из «ПФ Капитал» всерьез спорили — упадет экономика России в 2023 году на 5% или на 10%. Экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, в свою очередь, считает, что 0,3% роста в 2023 году вероятны. «Шоки остались в 2022 году, а розничное кредитование ускоряется и профинансирует ускорение спроса в рознице. Так что цифры МВФ выглядят убедительно»,— считает он. Подскок потребительского спроса в силу изменения предпочтений граждан не исключают и в ЦБ.

Риски прогноза МВФ для РФ не расписаны подробно, но их несложно восстановить — российский сырьевой экспорт будет эффективно защищен при высоком спросе, но при низких темпах роста мировой экономики РФ будет терять в объемах поставок существенно больше, чем предполагает «линейная» логика: при равной цене «подсанкционной» и «неподсанкционной» нефти вторая всегда будет предпочтительной вне зависимости от работы механизма price cap. Специфические риски для РФ, которые также в состоянии снизить рост, разнообразны — это не только возможность быстрого обнуления активного платежного баланса (см. “Ъ” от 30 января) и ослабления рубля из-за быстрого роста импорта, но и, напротив, угрозы ограничений импорта, нарастающие риски рынка труда, по-прежнему не ушедшие со сцены риски неудач импортозамещения, дестабилизации корпоративных структур из-за проблем собственников. Впрочем, МВФ может рассматривать их как менее актуальные именно в 2023 году — часть из них может оказаться средне-, а не краткосрочными. Большинство экспертов ждали несостоявшегося (во многом из-за экстренных, эффективных, но имеющих отчасти паллиативный и «замораживающий» ситуацию характер действий ЦБ и Минфина) сильного снижения экономического роста в 2022 году именно по этим основаниям, а не только в ожидании финансовой нестабильности. Предположения же аналитиков Банка России о том, что стабилизация ВВП РФ будет происходить в том числе путем упрощения структуры выпуска, остаются неопровергнутыми, хотя этот процесс явно оказался небыстрым.

Татьяна Едовина, Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин

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