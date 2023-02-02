Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков призвал россиян «быть проще» и использовать обычные паспорта вместо биометрических

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что приостановка выдачи биометрических загранпаспортов с десятилетним сроком использования связана с техническими проблемами. Представитель Кремля призвал россиян «быть проще» и использовать обычные паспорта.

«На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 2 февраля, «Госуслуги» приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. Как объяснили в «Гознаке», проблемы с оформлением документа связаны с «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении загранпаспорта. Ожидается, что выдача паспортов будет восстановлена в течение месяца после завершения перенастройки.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...