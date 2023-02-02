Песков призвал россиян «быть проще» и использовать обычные паспорта вместо биометрических

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что приостановка выдачи биометрических загранпаспортов с десятилетним сроком использования связана с техническими проблемами. Представитель Кремля призвал россиян «быть проще» и использовать обычные паспорта.

«На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 2 февраля, «Госуслуги» приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. Как объяснили в «Гознаке», проблемы с оформлением документа связаны с «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении загранпаспорта. Ожидается, что выдача паспортов будет восстановлена в течение месяца после завершения перенастройки.

Милена Костерева