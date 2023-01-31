Генпрокурор: девять тысяч незаконно мобилизованных возвращены домой

Девять тысяч незаконно мобилизованных возвращены домой, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как уточнил господин Краснов, часть мобилизованных вернули по состоянию здоровья.

«Усилиями надзора возвращены домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы»,— рассказал генпрокурор.

По его словам, мобилизация «выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком». Президент призвал Игоря Краснова продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан. Также он заявил, что большая часть проблем, связанных с обеспечением мобилизованных граждан бронежилетами и другим обмундированием, решена.

Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. Он сам говорил о множестве ошибок, совершенных в ходе призыва. В частности, были случаи, когда оказались призваны граждане, которым полагается отсрочка, в том числе многодетные отцы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер