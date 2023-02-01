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Коммерсантъ FM
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Кремль считает важным сохранить ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США подают мало намеков на продолжение диалога по Договору о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). При этом он подчеркнул важность продолжения действия ДСНВ для РФ.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности»,— сказал пресс-секретарь.

Вчера, 31 января, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на доклад Госдепартамента США сообщила о том, что Россия нарушила ДСНВ, не допустив американских инспекторов на свои ядерные объекты, а также отказавшись от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей.

Последнее заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. В последний момент Россия отказалась от участия в переговорах. В МИД РФ отказ от встречи объяснили враждебностью США и безразличием к обеспокоенности российской стороны. Москва заверила, что ждет инициативы Вашингтона для проведения сессии комиссии в 2023 году.

Подробнее о том, почему США обвинили Россию в нарушении СНВ-3,— в материале «Вашингтон демонстрирует повышенное давление».

Эрдни Кагалтынов

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