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Коммерсантъ FM
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«Атлант» сбросил цистерны

Парк выкупают профильные операторы

Три крупнейших оператора нефтеналивного парка — «Трансойл», «Нефтетранссервис» и RailGo — выкупили в собственность 22 тыс. цистерн, которые прежде арендовали у «Атланта» и Brunswick Rail. Сейчас цистерны в дефиците, а с увеличением потока нефтепродуктов на восточном направлении, которое неминуемо последует за введением эмбарго ЕС 5 февраля, спрос еще вырастет. При этом заказывать новые цистерны сейчас невыгодно, отмечают аналитики, поскольку непонятно, как вообще будет выстроен в будущем экспорт нефтепродуктов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Атлант», десятый по величине оператор согласно рейтингу INFOLine Rail Russia TOP, и Brunswick Rail, одна из крупнейших оперлизинговых компаний в области железнодорожного транспорта, продали в общей сложности порядка свыше 20 тыс. цистерн профильным операторам, ранее их арендовавшим,— «Нефтетранссервису» (НТС), «Трансойлу» и RailGo. Источники в «Атланте», Brunswick, НТС и «Трансойле» подтвердили факт сделки. По информации “Ъ”, «Трансойл» и RailGo выкупили примерно по 8 тыс. цистерн, порядка 6 тыс. купил НТС.

Источник, знакомый с ситуацией в «Атланте», сообщил “Ъ”, что «Атлант» вышел из нефтеналивного сегмента: вагоны находились у покупателей в долгосрочной аренде. «Они реализовали свое приоритетное право выкупа»,— добавил он. В RailGo подтвердили факт сделки. «До того как сделка была реализована, парк вагонов уже эксплуатировался нашей компанией по договору долгосрочной аренды и в данный момент продолжает работу на тех же полигонах,— сообщили там.— Грузовая база не изменилась, произошла только смена собственника».

ООО «Атлант» на 100% принадлежит «Трансфин-М», который в 2019 году выкупили Алексей Тайчер и партнеры у НПФ «Благосостояние» (см. “Ъ” от 8 ноября 2019 года). Brunswick Rail, в свою очередь, с конца 2021 года принадлежит АО «Вектор Рейл», совладельцем которого также является господин Тайчер. «Атлант» за девять месяцев 2022 года занимал третье место в РФ по количеству вагонов в собственности. Покупатели — три крупнейших оператора нефтеналивного парка в РФ: «Трансойл» управлял по итогам девяти месяцев 2022 года 54 тыс. цистерн, НТС — 36,4 тыс., RailGo — 24,2 тыс., свидетельствуют данные INFOLine.

Перевозки нефтеналивных грузов на сети по итогам 2022 года составили 216 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее, в январе — 18,5 млн тонн (минус 4,9%). С 5 февраля вступает в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в страны ЕС, в преддверии чего нефтяные компании опасались ухудшения ситуации с погрузкой в восточном направлении, грузопоток на котором резко усилится (см. “Ъ” от 30 января). При этом в ОАО РЖД отмечают, что погрузка нефтепродуктов назначением на дороги Восточного полигона в январе составила 2,3 млн тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее, причем растет погрузка и на экспорт (на 4,8%), и на внутренний рынок (на 0,8%), но терминалы Дальнего Востока и юга не выполняют нормативы по выгрузке.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что сейчас сложился острый дефицит нефтебензиновых цистерн. Задействованный в перевозках парк цистерн в декабре 2022 года составил рекордные 172,1 тыс. единиц, или 92,3% от общего парка. Он поясняет, что резервуарный парк на большинстве НПЗ ограничен и цистерны зачастую используются как хранилища на колесах, чтобы не менять производственную программу НПЗ при сокращении спроса (также хранение нефтепродуктов будет осуществляться в резервуарах терминалов или на танкерах). При этом в текущей ситуации, пока новые маршруты экспорта нефтепродуктов в условиях санкций не отстроены, многие участники рынка считают рискованным заказывать новые цистерны. Для оперлизинговых компаний в текущей ситуации, по мнению господина Бурмистрова, разумно выйти из парка нефтеналивных цистерн и инвестировать средства в более предсказуемые сегменты рынка подвижного состава.

Наталья Скорлыгина

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