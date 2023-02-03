Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые территории России

Минобороны сообщило, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На сайте ведомства также обновлена карта военных округов, на ней территория ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отнесены к Южному военному округу.

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«Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России 30 сентября 2022 года. Россия полностью не контролирует Запорожскую и Херсонскую области, в том числе их областные центры города Запорожье и Херсон, а также территорию ДНР.

О том, что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко